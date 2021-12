Loredana Bertè ieri e oggi: ecco com’è cambiata la regina del rock

By

Loredana Bertè ieri e oggi: com’è cambiata la regina del rock italiano? Le incredibili trasformazioni della grande artista.

Loredana Bertè, da anni, è una protagonista indiscussa della musica italiana. Con la sua voce rock, il suo amore per la musica, ha fatto la storia della musica sia con le sue canzoni che con il suo stile inconfondibile. Attualmente, la regina del rock italiano, sfoggia dei lunghi capelli azzurri, ma sin dagli esordi, sono tante le trasformazioni d’immagine con cui la Bertè ha sempre stupito il proprio pubblico.

Vero animale da palcoscenico, la regina del rock italiano, non si risparmia mai. Energica, schietta e diretta, dopo aver conquistato il pubblico con la musica, dallo scorso anno, lo sta facendo anche nelle vesti di giudice. La Bertè, infatti, è giudice di The Voice Senior dove, oltre a sfoggiare le proprie competenze musicali, sfoggia la propria simpatia e, soprattutto, il suo look sempre originale.

Loredana Bertè ieri e oggi: tutte le sue incredibli trasformazioni

Regina della provocazione e del trasformismo, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, Loredana Bertè ha cambiato tantissime volte look. Originariamente, sfoggiava dei capelli ricci e scuri che, nel corso degli anni, hanno subito tantissimi cambiamenti. Anche gli outfit sfoggiati sul palco così come nella vita di tutti i giorni hanno dettato stili e tendenze per le donne italiane.

La bellezza mediterranea di Loredana Bertè non è mai cambiata. Le labbra carnose, gli occhi scuri e profondi e un sorriso bellissimo hanno sempre reso la Bertè una delle donne più belle e affascinanti del mondo della musica italiana. Le gambe della Bertè, poi, ancora oggi, sono una garanzia di fascino e bellezza.

Lo stile rock, moderno e sempre in linea con le mode del momento rendono Loredana una vera icona di stile e bellezza. Ad amarla, non è solo il pubblico della sua generazione, ma anche i più giovani.