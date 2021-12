Al compleanno di Aurora Ramazzotti il dress code era solo uno: in pigiama!

Compleanno di Aurora Ramazzotti! Dress code del party? Rigorosamente pigiama o accappatoio! Ecco come ha festeggiato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti i suoi 25 anni, tra famiglia e amici, a bordo piscina e sauna!

A breve sarà il tuo compleanno e non hai ancora deciso il tema e luogo della tua festa? Copia Aurora Ramazzotti e la festa di compleanno dell’anno! La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti per festeggiare il suo 25°compleanno ha letteralmente superato le aspettative di tutti, organizzando una festa di compleanno tra famiglia e amici alle terme. E quale sarà stato il dress code? Pigiama e accappatoio! Vediamo insieme in questa guida di stile i retroscena della festa più cool dell’anno e i look dei VIP!

La figlia di una delle coppie, o meglio ex coppia, più amata di tutti i tempi ha raggiunto i suoi 25 anni di età! Aurora Ramazzotti il 5 dicembre scorso ha festeggiato tra famiglia e amici il suo compleanno, e lo ha fatto in un modo insolito ma super divertente!

Per la festa di compleanno Aurora Ramazzotti ha scelto una location insolita, ma che si è rivelata un successo: QC Terme di Milano! Tra musica, aperitivi e bagni in piscina bollente, Aurora Ramazzotti e i suoi amici hanno potuto passare una serata spensierata e allegra, festeggiando i 25 anni della bella Aurora!

A questa festa c’erano proprio tutti! A partire dalla mamma Michelle, fino ad arrivare a Tommaso Zorzi con il fidanzato ballerino Tommaso Stanzani, Paola di Benedetto, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna, il presentatore Alvin e il suo innamoratissimo fidanzato, Goffredo Cerza.

Le foto pubblicate dalla stessa Aurora sul proprio profilo social parlano chiaro: il divertimento non è mancato! E neanche il glam! Esatto, perché dopo tutto questa è una guida di stile, ed è di stile che ci occuperemo oggi!

Quale sarà stato secondo voi il dress code per la festa a bordo sauna organizzata da Aurora Ramazzotti? Ovviamente pigiama, accappatoio e costume da bagno!

Scopriamo insieme i look della festeggiata e dei VIP presenti alla festa dell’anno di Aurora Ramazzotti!

Compleanno di Aurora Ramazzotti: costume intero argento e accappatoio in seta multicolor per la festeggiata!

Si può essere trendy anche in accappatoio? Si, se fai come Aurora Ramazzotti!

Essendo stata una festa a bordo piscina, presentarsi in abiti succinti e tacci vertiginosi sarebbe stato fuori luogo, anche se credo che qualcuno lo abbia fatto.

Il look giusto per un party ambientato alle terme è accappatoio glam, pochette da mano e costume da bagno!

Aurora Ramazzoti per la sua festa ha indossato un pigiama in seta multicolor, con tanto di iniziale ricamata, costume da bagno intero argento, sabot a punta con tacco a spillo e pochette da mano Bottega Veneta.

E gli invitati? Una splendida Paola di Benedetto ha per esempio indossato un pigiama in seta blu avion composto ma maglia a manica lunga e pantalone a zampa a vita alta, accessoriato da una pochette da mano firmata Prada.

E la mamma Michelle? Non ha di certo infranto il dress code! Infatti si mostra sorridente in foto indossando un pigiama in seta argento con delle stampe fiorate stilizzate!

Una bellissima idea per una festa all’insegna del divertimento!

E se volessimo anche noi festeggiare il nostro compleanno come Aurora Ramazzotti? Non ci resta che organizzare il tutto e acquistare il nostro pigiama in seta effetto accappatoio! Perché non scegliere il set di Intimissimi? Camicia mezza manica in seta blu, € 69,90. Pantalone vita alta largo in gamba in seta blu scuro, € 69,90. Oltre ad essere un pigiama elegante e presentabile, può essere anche un ottima idea per un regalo di natale!

LEGGI ANCHE: I migliori outfit natalizi per te e le tue amiche! Quale ti rappresenta di più?

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sui look indossati alla festa di compleanno di Aurora Ramazzotti!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!