I migliori outfit natalizi per te e le tue amiche! Quale ti rappresenta di più?

By

I migliori outfit natalizi per te e le tue amiche! Cosa ti rappresenta di più? Abiti rossi, i maglioni con scritte natalizie, gonne a quadri o paillettes ovunque? Ecco le tendenze più in voga per passare il Natale al top!

Manca sempre meno al giorno della vigilia di Natale, in cui possiamo mangiare dolci a non finire, giocare ai giochi da tavola con famiglia e amici, e scartare i tanto attesi regali! Oltre a tutto ciò possiamo anche fare altro: sfoggiare gli outfit natalizi più trendy di sempre! Tu e le tue amiche siete patite per la moda ma i vostri gusti sono differenti? Questa è la guida di stile perfetta per voi! Ecco tutte le tendenze del Natale 2021! Quale tendenza rispecchia di più il tuo stile?

Diciamoci la verità, tutti amiamo il Natale! Sicuramente perché è un momento dell’anno in cui riusciamo a fermarci da tutti gli impegni e condividiamo momenti di qualità con le persone a noi più care.

Ma noi amanti della moda amiamo il Natale per un motivo in più: possiamo creare outfit trendy e particolari che risulterebbero fuori luogo se indossati in un periodo diverso.

Ovviamente ognuno di noi ha il proprio gusto in fatto di moda e il proprio stile unico e originale, e quindi come possiamo mostrare la nostra originalità anche in questo periodo di festa? Scegliendo uno tra questi trend natalizi!

I migliori outfit natalizi! 5 trend diversi per te e le tue amiche! Tu quale trend seguirai?

Anche a Natale dobbiamo farci riconoscere per il nostro stile unico e inimitabile! Creiamo il nostro outfit scegliendo tra questi trend di stagione, ma inseriamo sempre il nostro tocco personale!

Noi e le nostre amiche siamo amanti della moda, ma abbiamo gusti completamente differenti! E allora come possiamo creare degli outfit natalizi che raccontino il nostro punto di vista in fatto di moda a Natale?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i trend natalizi che non possiamo farci sfuggire:

rosso : semplice, ma sempre azzeccato. A Natale non può mancare un tocco di rosso nei nostri outfit. Possiamo optare per il classico maglione di lana, ma possiamo anche divertirci, magari optando per uno stivale rosso, o un bel cappotto di lana! E perché no? Un accessorio rosso come una sciarpa o un cappello! Farà la differenza nel vostro look!

: semplice, ma sempre azzeccato. A Natale non può mancare un tocco di rosso nei nostri outfit. Possiamo optare per il classico maglione di lana, ma possiamo anche divertirci, magari optando per uno stivale rosso, o un bel cappotto di lana! E perché no? Un accessorio rosso come una sciarpa o un cappello! Farà la differenza nel vostro look! tartan : la fantasia a quadri rossa e nera è una delle scelte più classiche, ma sempre adatta. Abbinate il vostro maglioncino a collo alto nero con una gonna a vita alta a ruota fantasia tartan. Chiudete il tutto con uno stivaletto a punta con tacco quadrato e un cappotto lungo nero. Perfette per il pranzo di Natale con le amiche!

: la fantasia a quadri rossa e nera è una delle scelte più classiche, ma sempre adatta. Abbinate il vostro maglioncino a collo alto nero con una gonna a vita alta a ruota fantasia tartan. Chiudete il tutto con uno stivaletto a punta con tacco quadrato e un cappotto lungo nero. Perfette per il pranzo di Natale con le amiche! total black: chi ama il nero non può rinunciare ad un outfit total black, neanche a Natale. Maglia lunga fino ai fianchi, leggings ecopelle, stivale chunky boots e cardigan di lana. Ottimo per passare la vigilia di Natale in famiglia, pratica e comoda. Magari inseriamo un tocco di luce con un accessorio luminoso, come una collana o un paio d’orecchini pendenti!

chi ama il nero non può rinunciare ad un outfit total black, neanche a Natale. Maglia lunga fino ai fianchi, leggings ecopelle, stivale chunky boots e cardigan di lana. Ottimo per passare la vigilia di Natale in famiglia, pratica e comoda. Magari inseriamo un tocco di luce con un accessorio luminoso, come una collana o un paio d’orecchini pendenti! paillettes : noi amanti della moda amiamo gli outfit brillanti, e quale occasione migliore se non durante una festa nel periodo natalizio? Una gonna midi di paillettes è sempre una buona scelta, perché facilmente utilizzabile con una maglia di lana tinta unita e una scarpa con tacco. Se invece volessimo osare di più, possiamo optare per un minidress paillettes nero! Mi raccomando, va bene osare, ma non esagerare!

: noi amanti della moda amiamo gli outfit brillanti, e quale occasione migliore se non durante una festa nel periodo natalizio? Una gonna midi di paillettes è sempre una buona scelta, perché facilmente utilizzabile con una maglia di lana tinta unita e una scarpa con tacco. Se invece volessimo osare di più, possiamo optare per un minidress paillettes nero! Mi raccomando, va bene osare, ma non esagerare! maglione con stampe natalizie: sarà pure banale e ripetitivo, ma il maglione con stampe natalizie dobbiamo utilizzarlo almeno una volta durante le feste. Se utilizzassimo il maglione dell’anno precedente riusciremo anche nell’intento di passare un Natale evitando spese inutili. Create un outfit da casa comodo e pratico, ad esempio con il vostro maglione, un pantalone in maglina aderente, calzini di lana abbinati al maglione e uno stivale morbido. Un outfit perfetto per passare la serata a casa tra amici e buon cibo!

LEGGI ANCHE: Consigli di stile per un perfetto outfit invernale total white!

E anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna sui trend più in voga del Natale 2021, e sui vari outfit da poter indossare, per te e le tue amiche!

Non ci resta che organizzare una serata a tema natalizio, invitare i nostri cari e sfoggiare l’outfit natalizio che più ci rappresenta!