Tutti i collant più belli e creativi dell’inverno per look da vera influencer

In inverno i collant sono diventati pian piano protagonisti degli outfit femminili. Dai modelli che si trovano in vendita al supermarket a quelli delle grandi catene di distribuzione, si è arrivati oggi alle firme dei brand più prestigiosi da sfoggiare sulle nostre gambe. Scopriamo le scelte più azzeccate per farsi ammirare durante le feste di Natale.

Le cifre sono alte ed anche questi potrebbero rompersi a causa di un’unghia spezzata o del bordo della sedia rovinato (proprio come le alternative più “economiche”).

Sta di fatto che, ammettiamolo, sono davvero favolosi! Si tratta dei collant logo, irresistibili, spiritosi, eleganti, sia firmati dai marchi luxury sia creati da aziende con prezzi più accessibili. Vediamo le tipologie più desiderate del momento.

Completa il tuo look per l’inverno con collant preziosi che ti rappresentino

I collant di Fendi (190 euro) sono neri, opachi ed hanno la doppia F integrale stilizzata su tutta la lunghezza. Ne esiste anche la variante marrone su nylon beige, in base all’outfit saprete creare l’abbinamento migliore. Attenzione però ad evitare maglie con greche e fantasie ripetute (righe, pois e simili). Il focus sarà sui vostri preziosi collant e, anche considerata la spesa, nessuna vuol sembrare appena uscita dal circo!

Altra idea logo è quella di Gucci, probabilmente la più vista in giro. Per mostrarsi con il monogramma nero GG sulle gambe (introdotto per la prima volta negli anni Settanta) bisogna optare per un look della stessa maison o comunque per un total black, al massimo nel grigio antracite. Nel dubbio, è sempre meglio non strafare. Il prezzo è di 290 euro.

Richiamano alla mente la tutina indossata da Elettra Lamborghini in studio all’Isola dei Famosi i collant coprenti beige con gli spicchi di luna neri firmati Marine Serre. In vendita su MyTheresa costano 310 euro. In alternativa c’è la variante Crescent Moon tutta nera e più sottile (150 euro).

Calzedonia propone, per la capsule collection “A wish for you”, i collant velati 30 denari con la stampa “Ti amo” in tutte le lingue per soli 7,44 euro e il risultato fashionable è garantito.

I collant con scritta obliqua nera ripetuta “Self love” di Skinnydip (12,49 euro su Asos.com) sono l’ideale per le più giovani. Da portare in inverno come in primavera, sotto un pantaloncino di jeans con risvolto o uno in pelle nera che si allacci con cintura coordinata in vita, sarete top con una camicia rosa pallido, un dolcevita panna ed accessori argento. Meglio evitare

LEGGI ANCHE: Ecco gli errori con la camicia bianca da evitare per essere super chic (chedonna.it)

Se si possono spendere questi budget per un paio di collant ricercati è meglio affrettarsi. Nel lusso, si sa, non c’è mai crisi.

Silvia Zanchi