Come preparare un pesto di zucchine fatto in casa: bastano 3 trucchi

Usare le zucchine per preparare il pesto? Un’idea geniale e semplice anche per conservare il loro sapore intatto tutto l’anno

Primavera e soprattutto estate sono le stagioni giuste per mangiare le zucchine, che sulla nostra tavola non mancano mai. Ma come conservare questo sapore e questi profumi per tutto l’anno anche se sotto un’altra forma? Semplice, preparando un bel pesto di zucchine e conservarlo per giorni in frigo o per mesi in freezer.

Ci sono piccoli trucchi per preparare un pesto di zucchine sublime e a prova di critica. Il primo è quello di scegliere delle zucchine fresche e di dimensioni uniformi. Il secondo è come trattare le zucchine: dovete farle sgocciolare completamente, non devono contenere assolutamente acqua prima di preparare la cremina. E il terzo è puntare sugli ingredienti giusti: parmigiano o grana, ma non pecorino che coprirebbe troppo il gusto delle zucchine, mandorle pelate oppure pinoli e un ottimo olio. Non olio d’oliva e basta, ma extravergine.

Potete usarlo per condire la pasta, il riso, ma anche come base per una piadina o una bruschetta con gli affettati, o ancora sulla pizza.

Come preparare un saporito pesto di zucchine, la ricetta passo dopo passo

Basta poco per preparare un perfetto e saporito pesto di zucchine. Ecco come dovete fare.

Ingredienti (per un barattolo da 500 g)

4 zucchine medie

160 ml di olio extravergine

60 g di mandorle pelate o pinoli

6 cucchiai di formaggio grattugiato

40 g di basilico fresco

sale fino

->>LEGGI ANCHE: Come non far annerire il pesto di basilico: scopri il trucco infallibile

Preparazione:

Lavate le zucchine, mondatele e asciugatele con un canovaccio. Poi grattugiatele usando i fori medi di una grattugia e con le mani strizzate quello che avete ottenuto facendolo scolare in uno scolapasta in modo da eliminare bene tutta l’acqua.

Versate le zucchine in un mixer con 140 ml di olio extravergine, le mandorle pelate (o i pinoli), il parmigiano o grana grattugiato e il basilico fresco già lavato. Frullatele azionando il robot a velocità alta, dando accendendo e spegnendo ad intermittenza per non scaldarle. Il risultato finale deve essere quello di una salsa cremosa e densa.

Assaggiate per capire se aggiungere sale e quanto. Poi versate tutto in un barattolo sterilizzato aggiungendo il resto dell’olio extravergine e conservate in frigo per qualche giorno. Oppure direttamente in freezer, durerà fino a tre mesi come un classico pesto al basilico.