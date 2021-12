Quali sono gli accessori di lusso piú ricercati per le donne

By

List Index, la cosiddetta “Google dello shopping”, piattaforma globale dedicata appunto allo shopping con particolare attenzione per i marchi d’alta moda, ha stilato una classifica su quali siano gli accessori di lusso più ricercati dalle donne basandosi sul comportamento degli utenti, sulle vendite, i tassi di conversione, i dati di Google e le menzioni sui social.

L’analisi che emerge è molto interessante e mostra come vi sia un ritorno all’ottimismo e all’acquisto con un avvicinamento sempre maggiore alle piattaforme di vendita online.

Nella top ten degli accessori di lusso più cercati dalla donne non può mancare la G più celebre di sempre: Gucci.

A colpire in maniera particolare è la collezione “The North Face X Gucci”, una selezione di capi di abbigliamento ispirati alle attività outdoor, allo spirito di avventura e disegnati con motivi che ricordano la natura, forme geometriche e stampe con logo.

Intramontabile è poi l’orologio rolex, il re per eccellenza degli orologi di lusso, brand svizzero famoso a livello internazionale, sul mercato dal 1905 con all’attivo 128 filiali in tutto il mondo.

A conquistare è soprattutto il modello Submariner 40 mm, l’orologio subacqueo di riferimento, simbolo di eleganza e stile, impermeabile fino a 300 metri di profondità.

Ancora, le donne non rinunciano alle borse e sognano ad occhi aperti grazie alla lussuosa borsa Kelly di Hermes, ideata negli anni Trenta in onore della principessa Grace, e alla nylone bag di Prada, re-edition 2005, con rifiniture in pelle Saffiano.

La re-edition è realizzata in materiali leggeri e pratici, ha interno in nylon siglato, maniglia in pelle e vanta l’inconfondibile logo in metallo smaltato.

Dalle borse passiamo alle scarpe, altra tipologia di accessori che sanno come conquistare il pubblico femminile.

Basti pensare che nel comparto delle scarpe con i tacchi alti si è arrivati a registrare un incremento pari al 222% su base trimestrale.

In classifica troviamo le scarpe Devon Mules firmate “The Attico” (indossate da star quali Hailey Bieber e Kylie Jenner) e gli stivali Lug Boot di Bottega Veneta in differenti colori e forme per incontrare tutti i gusti e le esigenze.

Un altro accessorio di lusso tra i più ricercati è il cerchietto “gioiello” in Satin di Prada, che la poetessa Amanda Gorman ha indossato durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il cerchietto di Prada, in satin tecnico lucido, incornicia il look e lo impreziosisce grazie alla sua linea bombata, firmata dalla targhetta logo triangolare, assoluto richiamo per tutte le fan del brand.

Spiccano tra gli accessori più desiderati anche i cappelli, in differenti modelli e fogge, e, in particolare, il modello da pescatore firmato Prada e il copricapo “Monogram bucket hat” che Adidas ha messo a punto in collaborazione con Ivy Park, l’azienda di abbigliamento fondata dalla cantante Beyoncé.

Il copricapo esalta il look donando un accattivante tocco di stile rétro-cool.