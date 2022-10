Damiano David crolla sul palco: la drammatica confessione in concerto

Damiano David non regge alla commozione durante il concerto dei Maneskin: nel momento toccante si lascia andare alla drammatica confessione.

Damiano David, il “bello e dannato” leader dei Maneskin, continua ad essere uno dei personaggi più amati del momento in tutto il mondo. La band al completo è riuscita a farsi strada partendo da poco, ma oggi è un vero e proprio fenomeno internazionale. Con molta generosità il rocker si racconta ai suoi tantissimi fan anche attraverso i social, oltre che con qualche intervista che fa luce su aspetti inediti della sua vita.

Di recente, ad esempio, il frontman della band romana si era lasciato andare ad una rivelazione di cui nessuno era a conoscenza. Parlando con RTL 102.5, David ha parlato di un suo difetto fisico che probabilmente, è stato proprio la chiave del suo successo. “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette. Ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo”, aveva detto sorprendendo il pubblico.

Poi, nei giorni successivi, il racconto di un dramma che lo ha da poco colpito. Con un lungo post, il leader dei Maneskin ha raccontato su Instagram di aver perso l’adorato nonno, con cui è cresciuto e di cui ha dei ricordi bellissimi. Nonostante il momento difficile però, si è rigettato nel lavoro, non perdendosi una tappa dei suoi live. L’emozione è stata troppo forte e il cantante non ha retto.

“L’ultima canzone”, il ricordo del nonno fa scoppiare in lacrime Damiano

Con un lutto così recente da elaborare, era inevitabile che per Damiano David non fosse una passeggiata lanciarsi sul palco e proseguire nelle sue performance. Durante un concerto in Messico, tenutosi soltanto a poche ore dal tragico evento che lo ha colpito, il frontman dei Maneskin non ha retto alla commozione, soprattutto durante l’esibizione dell’ultimo intenso singolo.

Si tratta di “The loneliest”, la canzone attualmente in radio e già in vetta alle classifiche, che proprio nel testo e nel videoclip affronta in modo struggente il tema della morte. Il collegamento è stato profondo per David, che ha iniziato a versare lacrime mentre cantava le parole di questo brano, pensando proprio al nonno scomparso. Il leader della rock band si è confidato con i fan presenti lasciandosi andare a parole piene di emozione: “Come molti di voi sanno, mio nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito in vita“.

Immediata è stata la reazione del pubblico presente che lo ha avvolto in un abbraccio d’affetto e supporto, come d’altronde era già accaduto su Instagram. Tantissimi anche i volti noti che hanno lasciato un commento sotto la foto del compianto parente, un signore dall’aspetto gentile e dal sorriso simpatico. “Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto“, aveva scritto il nipote nel suo ultimo saluto.