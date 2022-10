Con questo trucco le tue pentole bruciate tornano nuove, serve solo un ingrediente ecologico

Con questo ingrediente ecologico le tue pentole bruciate torneranno come nuove: ecco come si fa, è semplicissimo.

Quante di voi combattono perennemente con il fondo esterno delle pentole bruciato? Un inconveniente che si verifica spesso perché la fiamma del fornello tende ad annerire pentole e padelle.

Il problema è più estetico che funzionale, infatti, anche se esternamente le padelle si bruciano, questo non va sicuramente ad incidere sui cibi e sulla loro cottura. Inoltre, il fondo bruciato potrebbe anche sporcare le superfici dove andiamo ad appoggiarle.

Esiste però un rimedio ecologico che ci permette di smacchiare il fondo esterno delle pentole bruciate e farle tornare, in pochi e semplici passaggi, come nuove. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco come pulire le pentole bruciate

Pulire il fondo esterno delle pentole può essere davvero faticoso a volte. Per fortuna però esistono alcuni metodi che ci permettono di far tornare le pentole annerite come nuove. Abbiamo visto il trucco per rendere una padella in acciaio antiaderente, in questo caso invece vi daremo una dritta fantastica per togliere le macchie dal fondo della padella.

Oltre ai classici rimedi con bicarbonato e aceto che sono sempre validi esiste un altro metodo per eliminare le macchie di bruciato da pentole e padelle. Un sapone naturale di cui già vi avevamo parlato ideale per realizzare anche il deodorante per il water.

Stiamo parlando del sapone molle potassico. In genere si trova quello a marchio Alga, ed è perfetto anche per fare il bucato sia a mano che in lavatrice. Ma in questo caso come si utilizza?

Basta staccarne un pezzettino e prendere una paglietta di acciaio. A questo punto iniziamo a strofinare la spugna sfregando la pentola con il sapone. Ci vorranno pochi minuti e vedremo come le nostre pentole torneranno in pochi istanti ad avere nuova vita.

Dopo dovremo risciacquare bene il tutto, e se vediamo che la pentola ancora presenta macchie di bruciato potremo ripetere l’operazione. Un trucco davvero semplice ed ecologico assolutamente da provare.