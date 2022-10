Pelle olivastra? Esalta il tuo incarnato con queste colorazioni per capelli, sarai sublime

Scopri con noi qual è il colore di capelli più adatto alla tua pelle olivastra. Potresti rimanere scioccata.

Sperimentare con il colore dei capelli è un modo divertente per essere creativi con il proprio look. Anche se non esistono regole precise nel mondo beauty, soprattutto per quando riguarda i capelli, ci sono alcune scelte che possono essere più lusinghiere di altre.

Per esempio, se hai la pelle olivastra e sei a caccia di una nuova idea da provare per il colore della tua chioma, qui di seguito troverai le tonalità che si adattano meglio alla tua carnagione.

Quale colore di capelli ti dona di più?

La pelle olivastra è spesso caratterizzata da sfumature calde o neutre con forti accenni di verde, marrone o giallo. Per scegliere un colore di capelli lusinghiero, valuta innanzitutto se sei più calda o neutra, e poi decidi se preferisci una tonalità tenue o qualcosa di più contrastato. Se vuoi optare per un colore di capelli delicato dovrai buttarti su colori con sfumature da neutre a calde. Per un look più audace e contrastante, si consiglia di optare per tonalità chiare o scure con sottotono freddo.

Castano

Questa tonalità di castano ha un sottotono caldo con sottili accenni di arancio e rosso che le conferiscono ricchezza. Se sei alla ricerca di una tonalità che raggiunga il perfetto equilibrio tra tono e contrasto, questa è la tonalità che fa per te.

Biondo miele

Se hai la pelle chiara o mediamente olivastra e cerchi un colore di capelli delicato che ti valorizzi, non puoi sbagliare con il biondo miele. I sottotoni caldi illuminano la tua carnagione senza sembrare aggressiva.

Biondo platino

Per una tonalità brillante e ghiacciata che risalta sulla tua carnagione, provate il biondo platino. Sappi che ottenere una luminosità platino senza danneggiare le tue ciocche è difficile e può richiedere diversi processi. Quindi il nostro consiglio è quello di affidarsi ad un professionista.

Caramello

Simile al biondo miele, il sottotono caldo di questo colore di capelli ricco e chiaro è splendido sulle persone con la pelle olivastra. Questa tonalità di castano dorato abbinata a una pelle media e olivastra crea uno splendido look baciato dal sole.

Rosa pastello

Se non hai paura di giocare con i colori e ami la tendenza dei colori pastello per capelli, opta per una tonalità rosa ghiaccio che risalti la tua pelle e illumini l’incarnato. Se la tua tonalità di partenza è media o intensa, dovrai rivolgervi a un colorista professionista per ottenere questa tinta ultra leggera, perché avrai bisogno di decolorare i capelli.

Rosso ciliegia

Per una tonalità di rosso che richiede attenzione, prova il rosso ciliegia. È vibrante e d’impatto, con un equilibrio di toni caldi e freddi che si adattano a diverse tonalità di pelle.