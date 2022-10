Odi sbucciare arance e mandarini? Se fai così la scorza viene via subito!

Se odi sbucciare arance e mandarini con questo trucco risolverai subito il problema: se fai così la scorza viene via subito!

Con l’arrivo dell’autunno tornano anche gli agrumi sulle nostre tavole. Arance, mandarini, mandaranci e così via. Questi frutti sono davvero buoni e succosi. Solo che sbucciarli può a volte risultare un po’ faticoso.

Specie se sono grandi e con una scorza particolarmente dura può essere difficile togliere la buccia alla perfezione. Ottimi da gustare così come sono, arance e mandarini possono essere anche utilizzati per preparare degli squisiti dolci.

Ma come si fa a togliere la buccia, senza perdere tempo ed evitando schizzi di succo ovunque? Esiste un trucco che sta letteralmente impazzando su TikTok e che molti stanno utilizzando. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco il trucco per sbucciare arance e mandarini facilmente

Alzi la mano chi non consuma gli agrumi in questo periodo. Arance, mandarini, clementine, pompelmi e così via sono ottimi quando iniziano i primi freddi perché ricchi di vitamina C e ci aiutano a rinforzare le difese immunitarie.

Possiamo consumarli dopo averli ovviamente sbucciati, oppure utilizzarli per preparare dei dolci, magari ricavandone solo il succo. Oppure possiamo fare delle squisite spremute d’arancia.

Insomma, sono tanti i modi per utilizzare gli agrumi. Tutto sta però a saperli sbucciare. E da un po’ sta girando su TikTok un trucco che è diventato subito virale. Un metodo davvero comodo e pratico per sbucciare i nostri agrumi permettendoci di farlo davvero in poche mosse.

Secondo il galateo l’arancia andrebbe sbucciata con forchetta e coltello. Tenendo il frutto con la mano sinistra, si dovrebbe sbucciare con la destra. Poi man mano si staccano gli spicchi e si portano alla bocca.

Se però notiamo che abbiamo a che fare con un’arancia particolarmente succosa, dopo averla sbucciata dovremmo affettarla sopra ad un piatto, quindi portare le fette alla bocca utilizzando una forchetta.

Stessa cosa si dovrebbe fare con i mandarini, si dovrebbero sbucciare con il coltello e poi consumarli spicchio per spicchio con le mani.

Ma se invece abbiamo fretta e vogliamo mangiarci il nostro frutto sbucciandolo il più velocemente possibile esiste un metodo davvero geniale.

Basterà prendere il nostro frutto tagliarlo a metà, quindi un pezzo alla volta facciamo un po’ di pressione con le mani nella parte esterna e centrale del frutto. In questo modo gli spicchi, tagliati a metà verranno via subito.

Nel video qui sotto si capirà benissimo come fare.