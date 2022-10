Samira Lui, chi è: età, altezza, L’Eredità, Tale e Quale Show

Conoscete Samira Lui? La modella e professoressa dell’Eredità ha conquistato tutti: età, altezza ed esperienze televisive. Ecco chi è!

Samira Lui è una modella di 24 anni, nata a Udine e di origini senegalesi. Ha iniziato la sua carriera classificatasi terza al Concorso di Miss Italia 2017, per poi approdare nel mondo televisivo come Professoressa de L’Eredità.

Recentemente l’abbiamo vista impegnata come concorrente nel noto show di Carlo Conti, Tale e Quale Show 2022. Ma cosa sappiamo di lei?

Come prima cosa da dire, Samira Lui nasce il 6 marzo del 1998 a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Figlia di padre senegalese e di madre italiana, Samira si diploma come geometra. Dopo il diploma, la ragazza, decide di dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo e inizialmente decide di iscriversi all’Università nell’indirizzo cinema. Al contempo inizia i suoi primi lavori come hostess per fiere ed eventi nella sua provincia.

Nel 2017 partecipa a Miss Italia e si classifica terza. Dal punto di vista sentimentale, è impegnata stabilmente con Luigi Punzo che lavora come luxury concierge con il quale ama condividere scatti di quotidianità sui suoi social.

Samira Lui, esperienza televisiva e la passione per il cinema

Come già anticipato, Samira Lui ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2017, quando si classifica terza al Concorso di Miss Italia.

Come lei spesso ha rivelato nel corso di varie interviste, il giudizio sulla classifica di quell’edizione era stato in un certo senso modificato, a causa della percezione che il pubblico aveva su di lei.

Difatti, durante la presentazione, Francesco Facchinetti ha detto in modo errato la provenienza della ragazza identificandola come senigalese. Ma in realtà Samira è italiana.

Dopo l’esperienza a Miss Italia, Samira intraprende la carriera da modella, approdando su Rai 1, al programma L’Eredità, dove veste i panni della Professoressa, in coppia con Ginevra Pisani.

E successivamente, la vediamo impegnata come concorrente di Tale e Quale Show in cui sta riscontrando un ottimo successo per le sue interpretazioni come quella di Jennifer Lopez. Tra i suoi compagni di viaggio segnaliamo: Francesco Paolantoni, Valeria Marini, Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Rosalinda Cannavò e molti altri.