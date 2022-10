Federico Fashion Style, tutta la verità dietro la separazione dall’ex moglie: “Tante bugie”

Federico Fashion Style sempre più ai ferri corti con l’ex compagna Letizia Porcu, spunta il retroscena che svela la verità dietro la separazione, fatta di “tante bugie”.

Come una doccia fredda è giunta, proprio nel giorno del suo compleanno, la notizia della fine della relazione di Federico Fashion Style con la compagna Letizia Porcu. Ad annunciarlo era stata proprio la donna, che con un comunicato su Instagram aveva spiazzato i media spiegando che si sarebbero separati dopo 17 anni di fidanzamento ed una figlia, Sophie Maelle.

Il noto hairstylist e personaggio televisivo però, aveva continuato a pubblicare le foto dei suoi festeggiamenti, senza fare il minimo accenno sulla questione. “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si dividerà. Rimarrà un rapporto di amicizia, è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, aveva chiosato la Porcu lasciando poco adito a dubbi. Certo è che la decisione è apparsa alquanto repentina e imprevista, considerando che lui, soltanto qualche settimana prima, aveva dedicato un intero album ed una romantica didascalia proprio alla madre di sua figlia.

Da sempre un alone di rumors è aleggiato su questa love story, incentrato principalmente sui dubbi sulla potenziale omosessualità di Federico Fashion Style. Nulla però, ha mai dato certezze in merito, ma nelle ultime ore un seguitissimo esperto di gossip del web ha lanciato la bomba sulla coppia, lasciando scoprire dei retroscena che fanno luce sul caso.

Misteri sui social e nuovi scoop: Federico e Letizia ai ferri corti

La separazione sembrava essere già messa da parte, affondata nel silenzio generale della riservatezza, mentre Federico Fashion Style è tornato a tuffarsi nella sua professione condividendo foto di acconciature e tagli. Qualcosa però, si è acceso di nuovo, quando l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, è tornato ad aprire il caso arricchendolo di nuovi dettagli ed indiscrezioni che, un po’ tutti, aspettavano.

“Dopo la separazione che sembrava amichevole arriva la batosta, infatti la verità è ben diversa e oggi ve la racconto”, esordisce il blogger per poi lasciarsi andare ad una serie di scoop. “I due, anche a seguito delle tante bugie e vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitamente“, annuncia Rosica. Inoltre, si viene a sapere che i due avrebbero preso anche dei provvedimenti social non da poco.

Oltre che aver smesso di seguirsi sui vari profili ed essersi completamente bloccati, Letizia Porcu sarebbe sparita da Instagram, diventando praticamente “irreperibile”. Una situazione che a questo punto diventa davvero contorta, considerando anche che c’è di mezzo una bambina e che, stano alle parole di lei, i due si erano proposti di continuare il rapporto in amicizia per il suo bene. Si riuscirà prima o poi a far luce sulle reali motivazioni che hanno spinto la coppia a lasciarsi e, soprattutto, quali sono le bugie che galleggiavano sul fondo? Non mancheranno aggiornamenti.