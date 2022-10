Diletta Leotta, nuova pagina d’amore: il calciatore che ha conquistato il suo cuore

Diletta Leotta apre un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale, dopo la fine della storia con il modello si lancia su un bellissimo calciatore: di chi si tratta.

La splendida Diletta Leotta continua ad essere uno dei personaggi più amati e seguiti in Italia. Merito del suo successo un talento ed una verve che l’hanno portata a spaziare in diversi campi professionali. La biondissima conduttrice è il volto di Dazn, ma alterna il suo lavoro anche come speaker radiofonica, influencer, modella e testimonial di tantissimi brand.

Non si può negare che abbia un fascino fuori dal comune, che ammalia costantemente i tantissimi fan di tutto il mondo attraverso la sua seguitissima pagina Instagram. Con un profilo che conta 8.6 milioni di follower, cifre degne di una popstar, la Leotta lascia senza fiato con outfit perfetti e sensuali, che ne evidenziano le curve da sogno. A farla finire tra le pagine di cronaca rosa, però, è sicuramente anche la sua vita amorosa. Nonostante Diletta cerchi di essere abbastanza riservata sul suo privato, a inchiodarla ci pensano i gossip.

Durante quest’estate sembrava ormai ufficiale la love story con il modello e influencer Giacomo Cavalli. La conduttrice sportiva, dopo i tantissimi rumors, era arrivata addirittura al punto di confermare la liason condividendo alcune foto che li ritraevano insieme. Ora, però, sembra proprio che il flirt sia solo un lontano ricordo, perché la Leotta si è gettata tra le braccia di un noto e bellissimo calciatore.

Loris Karius: chi è il biondo “vichingo” che ha rubato il cuore della Leotta

Chiusa una porta, si apre un portone. Già da qualche giorno circolavano le prime indiscrezioni secondo cui Diletta Leotta avrebbe il cuore nuovamente impegnato. Naturalmente a confermarlo è arrivata l’ultima paparazzata di Chi. “Clamoroso colpo di fulmine fra la conduttrice di Dazn e il portiere tedesco del NewCastle“, si legge nel titolo del giornale di Signorini.

Il bel fortunato è Loris Karius, biondissimo calciatore dallo stile “vichingo” che da tempo gioca in Inghilterra. Mentre il suo ex ha voltato pagina con l’attrice, i due si sarebbero conosciuti proprio a Londra, dove sarebbe scattato il colpo di fulmine tanto che, stando ad alcune voci, lei si sarebbe affrettata a prendere delle lezioni di inglese speciali. Nelle foto scattate in una notte di qualche giorno fa, Karius è intento a entrare nel portone dell’abitazione di Diletta Leotta a Milano, che avrebbe raggiunto con un volo privato.

Classe 1993, il calciatore ricorda vagamente il look del celebre attore turco Can Yaman, uno dei più discussi flirt della Leotta. Capelli lunghi legati in un codino, occhi azzurri e sorriso disarmante. Cambiano i colori ma, come sempre, Diletta si conferma una vera buongustaia.