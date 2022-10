I modi migliori di organizzare il guardaroba per l’autunno – inverno

Proprio come la visita di controllo dal dentista, quel corso di aggiornamento che dobbiamo fare ed il chiarimento con quell’ex amica che comunque non sopportiamo più, anche l’organizzazione (ordine e pulizia) del nostro guardaroba è una cosa che rimandiamo sempre. Ecco come risolvere.

Si dovrà iniziare con lo svuotare tutto, dare un’azione igienizzante decisa, buttare quello che non mettiamo più o che è troppo rovinato, e poi capire cosa e come rimettere nel nostro tanto adorato armadio. Potrebbe essere più difficile del previsto ed è probabile si ritrovi la maglietta dell’ex che mettevano a dormire o gli shorts che non ci entrano più ma teniamo duro per la mission organizzazione, ne varrà la pena!

Vediamo come organizzare l’armadio in modo pratico e veloce per l’autunno – inverno.

Armadio non ti temo! Le dritte tattiche per avere un guardaroba efficiente

Riempiamo la parte alta con ciò che mettiamo meno quindi, in questo caso, tutto ciò che abbiamo di estivo o se fosse diviso in sole due parti, meglio dedicare un armadio alla primavera – estate e l’altro per questo periodo. Dovremo quindi fare uno spazio – l’ideale sarebbe vicino all’anta con lo specchio – per quello che mettiamo ogni giorno.

La suddivisione degli spazi è quindi la base di tutto e ne troveremo giovamento anche nel momento in cui dovremo preparare il trolley per il week-end. Le scarpe andrebbero messe nella scarpiera o posizionate su mensole distanti dagli abiti perché per quanto le si tenga pulite son pur sempre a contatto con l’esterno… Idem per le borse quindi: in basso ed appese quelle che mettiamo di più (andiamo a periodi) e sui ripiani più scomodi quelle più importanti, voluminose o che riserviamo per grandi occasioni.

Fondamentale per evitare di scrivere all’amica ed alla propria sorella “l’ho lasciata da te, sei sicura che non ci sia?” quando non troviamo la sciarpa preferita, è avere un’ottima visione d’insieme. Proprio come il ristoratore nel suo ristorante vede chi è stato servito e chi no, anche noi dovremo poter fare lo stesso in un colpo d’occhio.

Sembrerà assurdo ad alcune ma avere gli stessi appendiabiti per ogni capo conferirà subito una sensazione di ordine generale. Quando nei negozi gentilmente li inseriscono nel sacchetto (e noi pensiamo che ci mancherebbe cioè abbiamo speso quattrocento euro) prendiamoli che possono sempre servire ma teniamo a mente che lo stesso materiale è meglio.

Ogni cassetto per uno specifico indumento quindi quello dei costumi spostiamolo in basso e riportiamo in alto le calze più spesse e pesanti.

C’è chi poi è della scuola di pensiero dei colori ma dovremmo avere più spazio e soprattutto chi vive in città sa che scarseggia. Quindi sarà ok attenersi alla suddivisione per tipologia che adottiamo di solito.

Se tra le cose che non mettiamo più ci fossero capi ancora decenti allora doniamoli a chi sta meno bene di noi, è una piccola e buona azione che non costa nulla e che ci darà tanto.

Silvia Zanchi