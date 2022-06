Altro che Diletta Leotta! Can Yaman avvistato con la bellissima attrice

L’attore turco Can Yaman torna ad accendere la curiosità sulla sua vita sentimentale, in un recente evento è stato avvistato in compagnia di una conosciuta attrice italiana: di chi si tratta.

Lui è diventato uno dei volti più amati in Italia, anche per merito del suo fascino smisurato. Can Yaman è l’attore turco del momento che continua a collezionare un successo dietro l’altro e raccoglie un numero sempre maggiore di fan. La sua popolarità nel nostro paese è scoppiata proprio grazie alle serie tv originarie del suo paese.

Storie d’amore da sogno in cui lui quasi sempre interpreta il casanova di turno ma dal cuore tenero, come in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore, Daydreamer– Le ali del sogno e Mr. Wrong– Lezioni d’amore. E pensare che prima si è dedicato allo studio universitario laureandosi in Giurisprudenza, ma poco dopo ha capito che la sua vera propensione era quella di recitare.

Negli ultimi mesi Yaman ha scelto di vivere in pianta stabile (o quasi) proprio a Roma, anche per comodità di impegni di lavoro. Da poco sono infatti terminate le riprese di un’attesissima serie, Viola come il mare, in cui sarà protagonista insieme a Francesca Chillemi. La grande novità? Che per la prima volta Can si è cimentato in una recitazione completamente in italiano. Ma cosa si sa invece dell’amore?

Can evita Diletta Leotta all’evento, c’è un feeling con un’altra

Naturalmente anche l’amore scatena tantissima curiosità, essendo diventato un vero e proprio beniamino di tantissime donne italiane. Can Yaman si è legato all’Italia anche a causa della sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Una storia molto social e chiacchierata ma che, lo scorso anno, si è chiusa così com’era iniziata. Arriva adesso un’indiscrezione da un recente evento a cui l’attore avrebbe partecipato in Sardegna.

Il protagonista di Daydreamer, che ha sorpreso con un dettaglio su un post Instagram, è stato ospite del Filming Italy Sardegna Festival dove però avrebbe volutamente evitato la sua ex Diletta. Dagospia racconta che quindi Yaman avrebbe fatto il possibile per evitare il bellissimo volto dello sport, ma allo stesso tempo ha dribblato anche Kabir Bedi. Questo probabilmente sarebbe avvenuto a causa dello sfumare del progetto di Sandokan, di cui sarebbe dovuto essere protagonista prendendo l’eredità dell’attore indiano.

La notizia più succulenta di tutte però, sarebbe che l’affascinante turco avrebbe impiegato parecchio del suo tempo a chiacchierare amabilmente (o forse flirtare) con l’attrice italiana Francesca Del Fa. Lei, biondissima e dagli occhi verdi, è una delle protagoniste de Il paradiso delle signore, in cui interpreta Irene Cipriani. Vi terremo aggiornati su tutte le novità!