Basta una lattina per triplicare la potenza del tuo wi-fi, ti sveliamo il trucco

Internet lento? Niente paura, grazie ad una lattina riuscirai a triplicare la potenza del tuo wi-fi. Ecco un trucco pratico ed efficace

Secondo alcuni sondaggi, la scarsa velocità della linea internet è una delle dieci cose che gli italiani odiano di più. Ti è mai capitato di dover fare una ricerca sul web o di provare a guardare un video e di metterci un’ora a causa della lentezza di internet? I motivi possono essere molti, uno di questi è il segnale wi-fi, che a volte può fare i capricci, anche in presenza di una connessione ottimale.

Forse non lo sai, ma esistono diversi trucchetti molto interessanti per evitare che la connessione internet vada troppo lenta. Oggi ci soffermeremo sul segnale wi-fi e sulle problematiche di un router che non riesce a diffondere la linea internet in tutte le stanze della casa. Prendi carta e penna e segna tutti i passaggi, da oggi non avrai mai più problemi di lentezza della linea internet. Ecco cosa devi fare.

Wi-fi lento? Ecco un trucco infallibile

Prendi una lattina, lavala e poi lasciala ad asciugare. Quando sarà asciutta, con delle forbici taglia la base della lattina, staccandola completamente. Poi fai la stessa cosa con la parte superiore. A questo punto, avrai soltanto il nucleo centrale della lattina a tua disposizione. Dividi la lattina in due parti e otterrai due piccoli amplificatori wi-fi. Con del nastro adesivo, attacca la base di metallo sull’antenna del tuo router.

Prova a modellare con le mani la struttura della lattina, fai attenzione a non tagliarti con le parti più pungenti. Se vuoi, puoi usare un bordo gommato, in modo da non entrare direttamente in contatto con le parti taglienti dell’alluminio. La lattina diffonderà il segnale wi-fi in tutta la casa, permettendoti di migliorare la tua navigazione. Hai ricevuto un messaggio? Adesso puoi scaricare subito il contenuto grazie a questo semplice trucchetto.

Affinché questo trucco possa funzionare, è sempre consigliabile installare il router in un punto centrale della casa, in modo da agevolare la diffusione del wi-fi. Spesso capita che il segnale senza fili sia debole a causa delle interferenze provenienti dagli altri dispositivi presenti intorno alla tua abitazione. La lattina agevola l’isolamento del tuo router, aiutandoti ad ottenere una connessione più stabile e veloce. Lo sapevi? Se hai apprezzato questo consiglio, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto utili e semplici da mettere in pratica, a presto.