Questo unico ingrediente rende la tua pelle setosa e i tuoi capelli brillanti

Se vuoi avere la pelle setosa e i capelli brillanti come non mai, usa questo ingrediente e noterai immediatamente dei risultati visibili.

Avere al contempo la pelle liscia e i capelli lucenti è il sogno di ogni donna, ammettiamolo.

Eppure non sempre è facilissimo. La pelle, infatti, con il passare del tempo tende ad assottigliarsi ed assistiamo piano piano alla formazione di rughe ed imperfezioni varie.

I capelli, in modo analogo, sono sottoposti spesso ad uno stress non indifferente: trattamenti continui, colorazioni, eventuali piastre, infatti, non fanno altro che indebolire il capello a lungo andare, rendendolo spesso secco e sfibrato.

Esiste però un ingrediente naturale che al contempo ci permette di avere la pelle setosa come non mai e i capelli brillanti. Ecco di cosa si tratta.

Ecco come potrai avere la pelle setosa e i capelli brillanti

L’ingrediente naturale che al contempo ci consente di avere la pelle setosa come non mai e i capelli brillanti è l’olio di argan.

Questo deriva dall’Argania spinosa, un albero endemico che cresce solo ed esclusivamente nel Marocco e della regione di Tindouf in Algeria.

Questa è un sempreverde che raggiunge gli 8 – 10 m di altezza, dotato di foglie spinose, fiori di colore giallo – verdastro, frutti dalla forma ovoidale, che contengono a loro volta una noce da cui si estraggono alcuni semi. Da questi si estrae il famoso olio.

Non tutti sanno che il modo con cui questi vengono lavorati determina poi l’utilizzo successivo di questo ingrediente. Esistono infatti due modalità diverse: i frutti sottoposti a torrefazione danno vita all’olio che generalmente si usa in cucina, quelli invece non sottoposti a torrefazione a quello usato nella cosmesi.

Quest’ultimo è quello che ci interessa: questo, infatti, nutre i capelli, li rivitalizza e aiuta la fibra capillare a diventare più forte e robusta e, al contempo, funge da perfetto antiage.

Come possiamo usarlo sulla chioma? Dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Fermo restando che l’olio di argan è perfetto su tutti i tipi di capello e che può aiutarci anche in estate a contrastare l’effetto dei raggi UV, questo ha diversi scopi.

Infatti può essere usato in aggiunta allo shampoo per rendere i capelli più lucenti, oppure anche come balsamo districante e anticrespo.

Allo stesso modo, possiamo usarlo come antiforfora (insieme a qualche goccia di tea tree oil), oppure semplicemente per far rinvigorire il cuoio capelluto, applicandone un po’ direttamente sulla cute.