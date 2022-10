Wi-Fi lento? Tutta colpa di questo oggetto che abbiamo tutti in casa

By

Problemi con il Wi-Fi e connessione lenta? Potrebbe essere colpa di questo oggetto che depotenzia il segnale.

L’oggetto del quale stiamo per parlarvi è un oggetto molto comune e tutti lo hanno in casa, molto probabilmente anche tu. Avere problemi di connessione lenta ai nostri giorni è davvero irritante poiché la tecnologia supporta la maggior parte delle nostre attività ed è una parte integrante della nostra vita quotidiana.

Se anche tu hai notato di avere dei problemi a connettersi ad internet e le tue connessioni sono più lente del solito, potresti risolvere la questione liberando di semplicemente di un oggetto che hai sicuramente in casa anche tu.

Problemi col Wi-Fi? Ecco come ripristinare la velocità della navigazione

Probabilmente la tua è una famiglia molto attiva sul web, alcuni usano internet per questioni di lavoro, altri navigano in rete per ricercare informazioni, altri ancora guardano video oppure utilizzano i social network, quel che è certo è che i componenti di una stessa famiglia spesso utilizzano internet contemporaneamente e una connessione lenta è molto irritante.

I problemi di connessione si possono verificare per motivi diversi come problemi del gestore della linea e guasti tecnici, ma a volte la questione è molto più semplice di quanto si pensi. Se la tua connessione è lenta e ti dà problemi, forse anche tu sei stato attaccato da alcuni parassiti del web, i nostri elettrodomestici.

Probabilmente non sai che alcuni nostri dispositivi elettronici possono rallentare la velocità della connessione internet in particolare vi è un oggetto che è noto per essere di intralcio al modem perché crea interferenza e ne rallenta l’efficacia.

Prima di rivelarti di quale oggetto dovresti assolutamente liberarti se in casa hai il Wi-Fi che non funziona come vorresti, ti consigliamo di posizionare il tuo Wi-Fi lontano da telefono o TV due dispositivi che oltre a rallentarlo potrebbero addirittura danneggiarlo.

Ed ora ti sveliamo il nome del nemico numero uno del tuo router, il papabile responsabile del malfunzionamento del tuo Wi-Fi si trova in cucina ed è il forno a microonde. Il forno a microonde danneggia il tuo router anche se si trova in una stanza diversa da quella del Wi-Fi stesso ed il motivo è molto semplice: il microonde utilizza la stessa frequenza del Wi-Fi (2450 GHz) ed ecco svelato il motivo dell’ interferenza.

Se vuoi una connessione ottimale è indispensabile posizionare il modem in un posto idoneo, ti consigliamo di porlo al centro della casa in modo da poter raggiungere ogni angolo ed ogni stanza e allo stesso tempo ti ricordiamo di tenerlo lontano da fonti energetiche quali TV, telefono e microonde.

Anche la distanza scelta per il router non è da sottovalutare perché ovviamente più il router sarà lontano più il segnale Wi-Fi sarà debole e dunque anche la connessione internet.