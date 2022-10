Stanca del cioccolato che diventa opaco e meno buono? Evitalo grazie ai nostri consigli!

Scopri come mantenere il cioccolato buono più a lungo. Le dritte per evitare che diventi bianco, opaco e meno piacevole da gustare.

Se sei un’amante del cioccolato, ti sarà certamente capitato di farne grandi scorte salvo poi renderti conto che alla lunga, il suo aspetto inizia a cambiare. Se conservato male o senza le giuste accortezze, anche il cioccolato migliore tende ad opacizzarsi o a mostrare patine bianche e anti estetiche sulla superficie. A ciò si aggiunge anche il rischio di ritrovarlo con un profumo meno intenso ed un sapore che risulta ridotto almeno della metà.

Per fortuna, esistono delle dritte per evitare tutto ciò e poter godere del cioccolato che ami anche dopo qualche tempo. Dritte che sono molto più semplici di quanto pensi e che ti consentiranno di gustare il tuo prodotto preferito per tanto tempo.

Consigli su come far durare più a lungo il cioccolato

Poter contare su stecche di cioccolato che siano in grado di durare per diverso tempo è sempre molto importante. E lo è sopratutto se si è soliti acquistarne tanti e di diverso tipo. Se ti è già capitato di ritrovarti con stecche a perte e ritrovate opache o con macchie bianche, saprai sicuramente che ciò non è affatto piacevole. E la cosa vale anche per quel cioccolato che dopo qualche settimana inizia a perdere profumo e sapore.

Come fare, quindi? Spesso la soluzione è più semplice di quanto pensi. Ti basterà, infatti, seguire alcune dritte per poter cambiare le cose. Dopo aver visto come realizzare al meglio la cioccolata calda, ecco i trucchi per mantenere al meglio il tuo cioccolato!

Capire dove conservarlo

La prima cosa da fare è studiare il tipo di cioccolato, l’ambiente circostante e il momento dell’anno in cui ti trovi. Se fa troppo caldo, ad esempio, sarebbe meglio riporre il cioccolato in frigo al fine di non farlo sciogliere. Cambiare consistenza di continuo lo porterebbe infatti alla formazione delle parti bianche che lo rendono meno bello alla vista. Queste, infatti, non sono un problema per la salute ma dipendono proprio dalla variazione della temperatura.

Avvolgerlo bene è uno dei trucchi per conservare al meglio il cioccolato

Lasciare le stecche di cioccolato semi aperte è altamente sbagliato e, alla lunga, porta alla perdita del profumo del sapore. Per tenerlo al riparo da tutto si può avvolgerlo nella carta stagnola o, ancor meglio, nella carta forno successivamente avvolta nella pellicola. In questo modo rimarrà al sicuro nel suo involucro e si manterrà molto più a lungo come nuovo.

Usare le scatole ermetiche

Se hai del cioccolato dalle forme strane o ti sei ritrovata con una scatola di cioccolatini rotti, puoi optare per una scatola ermetica nella quale inserirlo. Così facendo lo terrai sempre al sicuro (purché lontano da fonti di calore) e ciò lo renderà più buono consentendoti di goderne molto più a lungo. Inoltre, questa tecnica si rivela ottima anche per la cioccolata dalle forme strane, basti pensare alle uova di Pasqua o a quella di design.

Seguendo queste dritte, potrai mantenere il tuo cioccolato più a lungo e gustarlo sia da solo che all’interno dei dolci che ami di più. Ovviamente, il consiglio rimane sempre quello di consumarlo presto dopo averlo aperto e di non conservarlo mai per più di un paio di mesi. Trascorso il tempo puoi sempre usarlo per una buona cioccolata calda o per torte e biscotti che i tuoi amici , la tua famiglia (e tu per prima) amerete davvero.