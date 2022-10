Basta buttare via il cibo! Ecco le dritte per risparmiare ed evitare lo spreco alimentare

Lo spreco alimentare è un problema più attuale che mai e sul quale potresti intervenire con delle semplici dritte. Dritte che, tra le altre cose, ti aiuteranno a risparmiare.

Quando si parla di spreco alimentare, si parla di problemi legati all’ambiente e anche alle finanze. Con ogni cibo che si getta via senza motivo, si aumenta infatti l’inquinamento ma si grava ovviamente sulle spese. E a chi, di questi tempi, piace un simile risvolto? Eppure, capita spesso che anche impegnandosi ci si trovi a dover buttare del cibo perché scaduto, andato a male o perché non se ne conosce più la data di scadenza.

Se si tratta di un “incidente” che è capitato anche a te, da oggi potrai tirare un sospiro di sollievo. Ti sveleremo infatti alcune dritte davvero semplici che se messe in atto risolveranno il problema alla base. In questo modo potrai godere del cibo che acquisti e prepari senza più sensi di colpa e tutto ottenendo anche un ritorno economico a fine mese.

Come evitare lo spreco alimentare: le dritte che ti torneranno utili

Se ti capita spesso di ritrovarti in mano del cibo scaduto o di scongelare qualcosa che non ricordi da quanto tempo era nel freezer e che per questo ti senti costretta a buttare, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti daremo alcune dritte per evitare di buttare via il cibo.

Dritte che, come già detto, ti torneranno utili, non solo per evitare sprechi ma anche per evitare di acquistare più volte lo stesso cibo. Cosa che ti consentirà di risparmiare anche più di quanto immagini.

Fare una spesa consapevole

Il modo in cui fai la spesa può determinare quanto cibo butterai. Acquistare più alimenti di quanto ne puoi mangiare ti porterà infatti a portarli alla scadenza. E quindi a buttarli via. La prima mossa da compiere è quindi quella di operare delle scelte ponderate e di evitare quegli acquisti che si fanno spesso più per fame e per l’impulso del momento che per un reale motivo. In questo modo avrai sempre in mente ciò che hai acquistato. E ciò ti aiuterà a finire il cibo prima che scada o che vada a male.

Riporre il cibo nel modo giusto

Sistemare gli alimenti in dispensa in base alla data di scadenza è un altro buon modo per evitare di farli scadere e di doverli buttare. Così facendo potrai infatti contare sul fatto di aver sempre quelli più prossimi alla scadenza davanti agli occhi. Lo stesso vale per le verdure che potresti organizzare in ordine di deperibilità. In questo modo potrai anche decidere cosa cucinare in base ai cibi che necessitano di essere consumati prima di altro. Un modo per far nascere idee sempre nuove.

Dare nuova vita al cibo è uno dei modi per evitare sprechi

Un altro metodo che funziona è quello di non limitarsi a buttare gli alimenti che non vanno più bene. Un pane raffermo, ad esempio, può dar vita a svariate ricette che si riveleranno una più buona dell’altra. Lo stesso vale per i biscotti rotti che possono diventare una base per la cheesecake. I cereali che rimangono sul fondo possono diventare invece la base per una buona granola. Esistono modi diversi per dar vita ai vari alimenti. A meno che non siano diventati acidi o andati a male, il consiglio è quindi quello di dar spazio alla fantasia in modo da evitare sprechi, portare in tavola qualcosa di nuovo e risparmiare al contempo.

Congelare il cibo in più

Un altro modo per evitare sprechi è quello di congelare eventuali pietanze avanzate o cibi che si pensa stiano andando a male. Nel farlo è molto importante non esagerare con le quantità e ricordarsi sempre di congelarli da freddi e di sistemarli in freezer indicando di cosa si tratta e dando loro anche una data. Un modo che ti consentirà anche di risparmiare tempo prezioso. Quando vai di fretta ti basterà infatti scongelare qualcosa di buono per condividerla con chi ami.

Non dimenticare le etichette

Etichette e date non servono solo quando scegli di congelare il cibo ma anche per tutto ciò che apri e tiri fuori dalla confezione originale. Saper sempre di cosa si tratta e quando scade ti consentirà infatti di consumarlo senza rischiare di star male. O, ancor peggio, di buttare via qualcosa perché temi sia lì da troppo tempo.

Come avrai notato, queste dritte sono davvero semplici da mettere in pratica. E una volta fatto renderanno la tua vita molto più comoda, portandoti ad evitare sprechi e aiutandoti persino a risparmiare. Tutti motivi per cui vale davvero la pena provare a metterle in pratica.