Nikita Pelizon, chi è: età, altezza, GF Vip, Pechino Express e la confessione sul suicidio

Conosciamo meglio Nikita Pelizon, la concorrente del nuovo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Età, altezza, esperienze televisive e le confessioni personali. Ecco chi è!

Classe 1994, nata il 20 marzo sotto il segno dei Pesci ed è alta 1.75 cm Nikita Pelizon ha imparato a farsi conoscere facendosi strada nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione a programmi televisivi di successo.

Nata a Trieste nel 1994, Nikita è cresciuta insieme al fratello con cui condivide pochissimi anni di differenza. Grazie a lui, come ha rivelato più volte nel corso di alcune interviste, la modella ha trascorso un’infanzia stupenda.

Un’idillio che però si concluse con l’arrivo dell’adolescenza. Infatti, il fratello lasciò casa per anni e i due non ebbero più notizie l’una dell’altro. Neanche il numero di cellulare. Questa situazione familiare le ha causato una piccola depressione e ancora tutt’ora dopo tanta autoanalisi ne porta i segni.

Da un punto di vista sentimentale, la modella è stata a lungo legata a Matteo Diamante, tra tira e molla e un programma televisivo di mezzo “Ex on the Beach”. Oggi però non si sanno ulteriori informazioni sulla sua vita privata, Nikita si mostra molto riservata.

Ma come ha iniziato la sua carriera? Scopriamolo insieme

Nikita Pelizon: carriera, esperienze televisive e depressione

Parlando di carriera, Nikita ha iniziato all’età di 18 anni come modella. Per tale motivazione si era difatti trasferita da Trieste a Milano per intraprendere il suo percorso fra le passerelle. Nel 2017 ha preso parte alla fiction “Un passo dal cielo” insieme a Terence Hill.

Nel 2018 ha iniziato a farsi notare per la sua partecipazione come tentatrice a Temptation Island nella stagione condotta da Filippo Bisciglia e tra le coppie partecipanti Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Giada Giovanelli e Francesco Branco, Raffaela Giudice e Andrea Celentano, Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta, Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio.

Successivamente ha preso parte al già citato, Ex on the Beach. Oggi Nikita è un’influencer molto seguita e apprezzata.

Dopo la sua partecipazioni a Pechino Express su SKY, insieme a Helena Prestes. Adesso è impegnata nella sfida con il GF Vip. Ma di sfide, la ragazza, ne ha dovute passare tante. Proprio dentro la casa più spiata d’Italia, Nikita si è aperta ad un racconto sul suo passato.

La giovane ha rivelato ai concorrenti di Alfonso Signorini di aver sofferto di depressione. Dopo una lite con Cristina Quaranta, Signorini le chiede il perchè del suo sorriso provocatorio. A questa domanda l’influencer risponde:

«Dopo un lungo periodo di down ho deciso di affrontare la vita con il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo».

Infine, fa la confessione choc: