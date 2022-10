Cinque favolosi trucchi per sembrare più internazionale e di tendenza

Ammettiamolo, piace a tutte sentirsi chiedere “di dove sei? Ma sei italiana” soprattutto quando ci lanciamo in dialoghi articolati in lingue straniere studiate a scuola. Per ricreare questo look estero con la moda basta poco ma bisogna conoscere i trucchi giusti.

Quello italiano è uno dei popoli più accoglienti ed esterofili del mondo, questo è bello e va bene nella giusta misura perché anche noi siamo pieni di meraviglie, meglio ricordarcelo. Quando si desidera giocare in ambito fashion per sembrare ora francesi, ora americane (giusto per citare due stili definiti), bisogna sapere cosa comprare, come portarlo e quando sfoggiarlo.

Vediamo come agire per divertirci ed essere più di tendenza che mai.

Look femminile ed internazionale: perché no?

Noi donne guardiamo le altre amiche – concorrenti quasi sempre ed una delle prime cose che notiamo è la borsa. Prendere d’esempio le amiche della propria compagnia e decidersi per quella marca che non usano ancora perché non all’ultimo grido o troppo costoso o introvabile, è la strada corretta.

Il brand Goyard è quello che fa al caso nostro: si compra solo nelle boutique ufficiali (con tanto di coda dove mettersi fisicamente in fila) e qualsiasi cosa si scelga desterà interesse donando quell’allure chic che adoriamo.

Altra idea, decisamente più economica, consiste nell’indossare sopra il nostro outfit casual una camicia a quadri in perfetto stile grunge. Questo vale sia con pantaloncini in pelle nera e lupetto sia con una tuta easy e sneakers d’ordinanza.

Come farci scappare poi la possibilità di ricevere in regalo un bel basco… Si tratta di un ottimo investimento quindi meglio puntare sulla qualità di firme valide perché anno dopo anno lo ritroviamo nelle collezioni di noti stilisti e sulla testa delle influencer più seguite. Se si vogliono più colori da cambiare allora c’è Zara che ne ha creati svariati (in vendita a 17,95 euro).

Mentre per sembrare più intelligente abbiamo visto che è bene restare sul semplice che ricordi il college, per apparire una modella appena atterrata a Milano si deve guardare al contemporaneo ed al futuro.

Anche il tailleur va selezionato tra quelli più lucidi e dai tagli particolari, non si pensi basti prenderne uno tra i classici in velluto che ricordano gli anni Settanta italiani. Sono tedeschi i marchi che possano rendere l’idea ed uno su tutti è Jil Sander con le sue linee alternative ed inconfondibili.

Non solo per le teenager, gli anfibi beige e panna, stringati con suola carrarmato, sono ovunque nel Regno Unito come negli States. Al posto dei nostri stivaletti neri si potrebbe iniziare una nuova abitudine.

Sperimentare tiene viva la passione sia nella moda che più in generale nella nostra vita, teniamolo a mente.

Silvia Zanchi