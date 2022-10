Sonia Bruganelli non sta nella pelle, arriva il momento che attendeva da tempo: ce l’ha fatta!

By

Sonia Bruganelli dopo il Grande Fratello Vip non stava più nella pelle e finalmente ha potuto fare l’annuncio che aspettava da tempo di poter fare ai suoi fedeli sostenitori.

Sonia Bruganelli anche quest’anno fa parte del cast del GF Vip di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Questa volta, a differenza della precedente, al suo fianco si è ritrovata Orietta Berti con cui i rapporti sembrano essere decisamente migliori rispetto a quando ha dovuto collaborare con Adriana Volpe.

Nelle scorse ore però la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di lasciarsi il lavoro alle spalle e suoi suoi account social ha voluto condividere qualcosa che a che fare con la sfera privata della sua facendo un annuncio che avrebbe voluto fare da tanto tempo ma ogni cosa ha i suoi tempi e soltanto ora è giunto il momento di poterlo rivelare a tutti gli utenti della rete che durante il corso di questo tempo l’hanno sempre supportata e ammirata.

Sonia Bruganelli ha fatto un annuncio che scalda il cuore riempendo di gioia i suoi fedeli sostenitori.

Sonia Bruganelli al settimo cielo: l’annuncio scalda il cuore dei fan

Sonia Bruganelli, che nelle scorse settimane si è lasciata andare ad un’inedita rivelazione su Orietta Berti, ha potuto finalmente annunciare sul suo account social di essere diventata nonna per la seconda volta. Comunicando a tutti quanti che suo figlio e la sua consorte hanno messo al mondo un altro figlio nato dalla loro unione e la notizia ha riempito di gioia non solo i membri della loro famiglia ma anche i tantissimi fan che li seguono e supportano in ogni occasione.

“Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini” ha esordito la moglie di Paolo Bonolis condividendo un inedito scatto appartenente alla sua famiglia sui social. “Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso. Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta. DAJEEEEEEE We love you” ha poi concluso, condividendo questa bellissima notizia che finalmente ha potuto dire festeggiando la nascita di questo nuovo membro della famiglia.