Con questa maschera liberi i pori in profondità e ottieni una pelle fantastica

Un viso luminoso è dato da una pelle curata e nutrita, prova questa maschera e vedrai che risultato. Un gesto quotidiano per una bellezza eterea!

Non ti stiamo consigliando qualcosa di impossibile, ma questa maschera renderà la tua pelle come quella di una Dea! Ogni tanto mettere da parte tutte le incombenze quotidiane, e dedicarsi a sé stesse non è un errore, anzi è il gesto d’amore migliore che tu possa attuare. Cosa ti serve? Analizziamo la tua skincare e le abitudini che compi spesso, perché da lì possiamo davvero capire come rivoluzionare in positivo la tua vita.

Cosa rende la tua pelle spenta e priva di tono? Ovviamente tutti quegli inestetismi che non piacciono proprio a nessuno! Stiamo parlando di brufoli, punti neri, sottopelle, e così via. Diciamo tutte quelle condizioni che appena vedi al mattino ti fanno impazzire! Lo specchio è tuo alleato, non desiderare di disintegrarlo ogni volta che non ti piaci nel riflesso che vedi, perché puoi cambiare tutto a tuo favore.

Intanto, cerchiamo di capire perché si accumulano sul tuo viso questi ospiti indesiderati, partiamo proprio dalle tue abitudini. Quante volte fai sport durante la settimana? Ti idrati a modo, oppure bevi poca acqua? Inoltre, assumi tutte le vitamine e le sostanze necessarie al tuo benessere?

Insomma, non ti stiamo facendo il quarto grado, ma vogliamo capire quanto effettivamente ti prendi cura di te. In una giornata si possono davvero fare tante cose, e tu puoi farcela senza problemi, quello che conta è darti come assoluta priorità.

Perché i punti neri, che sono la principale causa di un viso spento e poco luminoso, sono il frutto di una scarsa consapevolezza e importanza data a sé stessi. Sono l’accumulo di sebo, cellule morte che sono presenti fisiologicamente sul tuo viso, e l’effetto dell’inquinamento, il tutto condito da sbalzi termici che rendono la tua pelle sensibile a qualsiasi agente patogeno ed atmosferico.

Infatti, se non ti prendi cura dei punti neri, questi diventano quei fastidiosi brufoli che tocchi quando sei davanti allo specchio, e che poi diventano delle macchie rossastre che ti fanno impazzire. E’ un circolo vizioso, ma fidati che te ne puoi uscire.

Libera i pori da sebo, cheratina e microorganismi che li ostruiscono, ma attenta ai cosmetici che utilizzi, agli squilibri ormonali, e allo stress!

Maschera perfetta che rende la tua pelle luminosa!

I pori non vanno messi in secondo piano, specialmente se utilizzi cosmetici aggressivi, sai che questi sono le principali cause che danneggiano la pelle? Il nostro trucchetto è ricco di benefici perché oltre ad essere economico, è anche naturale. Quindi, non provocherai alcun danno alla tua pelle, anzi te ne occuperai in modo opportuno, ti spieghiamo perché.

Le maschere in commercio sono funzionali, il problema è che sono comunque composte da sostanze chimiche, plastiche, siliconi, parabeni e tanta altra roba tossica che a lungo andare finisce per causare problemi gravi alla pelle. Perché si tratta pur sempre di materiali che non fanno bene, nonostante a primo impatto possano sembrare eccezionali.

Sul momento lo sono, ma i metodi naturali saranno sempre i più efficaci, e quelli che non causano danni. Ammenoché tu non sia allergica, non dovrai temere nulla, anzi avrai solo vantaggi.

Un ulteriore consiglio che ti diamo prima di imparare la ricetta per la pelle luminosa, è quello di consultare degli specialisti che sono indirettamente legati alla presenza di impurità ed inestetismi sul viso. Un nutrizionista potrebbe farti fare delle analisi in cui si evincono quali componenti alterano negativamente il tuo organismo, un dermatologo darti il giusto farmaco, ed uno psicologo ricordarti quanto lo stress possa influire a livello ormonale.

Gli stessi squilibri ormonali possono essere individuati da un ginecologo che può benissimo spiegarti cosa assumere o cosa non assumere, e così via. Nel nostro piccolo ti consigliamo un rimedio naturale da sempre utilizzato, questo può fare la differenza.

Se vuoi combattere i punti neri applica una maschera d’argilla bianca le cui proprietà sono assolutamente purificanti. Ti basta pochissimo prodotto, metti un cucchiaio della sostanza, e mescolalo ad un po’ d’acqua. Non esagerare, deve venire fuori un composto pastoso, e non liquido.

Dopo aver fatto ciò, mettiti comoda, se hai già fatto la tua skincare quotidiana è ancora meglio. Applica la maschera sul viso e lasciala in posa per 15 minuti, il tempo adatto per farla asciugare. In questo modo l’azione purificante andrà in profondità, e i tuoi pori verranno trattati nel modo giusto.

Quali sono le proprietà dell’argilla bianca? E’ la qualità in assoluto più delicata, ed è proprio per questo la migliore per trattare pelle stressata e ricca di impurità. Va a purificare a fondo senza danneggiare lo strato epiteliale già compromesso. Il silicio è la sostanza che contribuisce a determinare il benessere in questione.

Il trattamento va ripetuto 2 massimo 3 volte al mese, perché è abbastanza “strong”, ma è la giusta soluzione quando l’acne, i punti neri e tutti gli inestetismi possibili, rovinano le tue giornate!

Questa maschera renderà la tua pelle impeccabile, provare per credere!