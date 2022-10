Vuoi sembrare più elegante con i tuoi look all day ma non sai da dove iniziare? Ecco i trucchi di stile!

Vuoi essere più elegante con i tuoi look che vadano bene per la vita di tutti i giorni ma non sai da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta! Oggi vedremo come incorporare un tocco di eleganza nei tuoi outfit giornalieri per essere perfetta!

Nella vita di tutti i giorni ci sono delle circostanze in cui non sempre è possibile indossare outfit sportivi, ma serve serietà e a volte eleganza. Però se siamo persone dinamiche che preferiamo la comodità nei nostri look ci viene difficile riuscire a creare dei look giusti che racchiudano tutte queste caratteristiche e che al contempo ci rispecchino. Se questo è il vostro dilemma siete sulla guida di stile giusta! Scopriamo come riuscire ad essere elegante con un look comodo e di tendenza!

Per il lavoro in ufficio, per le commissioni giornaliere e per molte altre situazioni che affrontiamo durante le nostre giornate l’outfit composto da tuta e scarpa da ginnastica non è mai la scelta giusta.

A volte serve serietà ed eleganza, e queste caratteristiche devono essere rispettate anche dal nostro look.

Ma se siamo persone dinamiche e sportive, ci piace indossare look comodi e non sappiamo minimamente come realizzare un outfit elegante, come fare?

Con questa guida di stile targata CheDonna! Ecco i due modi semplici e di tendenza per creare dei look ed essere elegante e trendy!

Per essere elegante hai due strade con il tuo look: giacca o completo! Scopri quale fa più al caso tuo!

Quando creiamo il look da indossare dobbiamo sempre essere fedeli alla nostra personalità e realizzare outfit che ci rispecchino in pieno. A volte però dobbiamo mediare tra la nostra personalità e ciò che la situazione richiede. Infatti spesso il dress code per alcune situazioni è formale ed elegante. E come rispettarlo senza esagerare?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare un look che sia elegante ma anche di tendenza:

giacca : il primo modo è l’utilizzo della giacca. Che sia taglio blazer lunga oppure corta e aderente, poggiare una giacca sopra un abbinamento anche semplice fa si che il nostro total look diventi in un batter d’occhio più serio ed elegante!

: il primo modo è l'utilizzo della giacca. Che sia taglio blazer lunga oppure corta e aderente, poggiare una giacca sopra un abbinamento anche semplice fa si che il nostro total look diventi in un batter d'occhio più serio ed elegante! completo: se poi l'utilizzo della sola giacca non basta bisogna indossare il completo. Però il completo di tendenza per l'inverno 2023 è in realtà composto da una giacca molto morbida e da un pantalone a vita media largo in gamba. Da abbinare ad una t-shirt bianca e ad una sneakers, il nostro completo ci darà l'eleganza giusta per affrontare la giornata con un tocco di stile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che vede come protagonista il look elegante e i modi più trendy per realizzarlo!

Alla prossima guida di stile, per conoscere le novità della moda ed essere sempre al top!