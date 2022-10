Questa posa è la preferita degli influencer, non puoi non venire bene così

Vuoi apparire perfetta in foto? C’è un piccolo segreto che poche conoscono ma se lo seguirai noterai subito la differenza.

Forse ti stai preparando per un’occasione speciale, come un matrimonio o un battesimo, oppure hai semplicemente una cena tra amici. Magari per l’evento hai perfino creato uno splendido make up super chic del quale sei molto orgogliosa.

Ma c’è un problema, il trucco non si è rivelato altrettanto bene davanti all’obiettivo e ti sei ritrovata con delle foto non all’altezza. E ora come si fa? Non preoccuparti, abbiamo noi la soluzione che fa al caso tuo!

La posa da influencer? Eccola!

La verità è che molte tecniche di make up funzionano per look alla luce naturale, ma spesso si traducono in modo diverso in una foto. Questo significa che truccarsi quando si sa che si verrà fotografati richiede un approccio diverso.

Per questo motivo, ci è sembrato giusto condividere con te alcuni preziosi consigli per imparare a padroneggiare al meglio il trucco la prossima volta che ti verrà scattata una foto.

Valorizza i peli del viso

Questo consiglio sembra alquanto bizzarro ma fidati non è quello che pensi. Quando si è giovani si tende ad avere sopracciglia più folte e ciglia più piene. Ma con l’avanzare dell’età i peli diminuiscono e si assottigliano. Per questo motivo, se si ottiene una sopracciglia più voluttuosa e si presta maggiore attenzione al mascara o alle ciglia, è possibile ottenere rapidamente un aspetto più giovane.

Sbizzarrisciti con il Lip Liner

L’eyeliner per labbra serve a dare definizione alle labbra e a evitare che il rossetto si sfumi. Sia che hai delle labbra sottili o carnose, può essere usato per giocare con la forma del tuo broncio. Un trucco davvero efficace consiste nel disegnare leggermente in eccesso il centro della parte superiore delle labbra e il centro della parte inferiore, e in nessun altro punto. Il modo migliore per far apparire il lip liner più naturale è concentrarsi sulla valorizzazione dell’arco di cupido piuttosto che sui lati delle labbra.

Idrata la pelle

Sembra scontato dirlo ma l’idratazione è la chiave per ottenere una pelle luminosa, e non ci si deve concentrare solo nella zona fronte-mento. È importante idratare anche il collo, il petto e tutte le altre aree che appariranno nelle foto per assicurarsi di avere una luminosità uniforme. Se applichi sulla pelle una crema idratante, questa aiuterà a rassodare, illuminare e ridurre le rughe senza appesantire o ungere la pelle.