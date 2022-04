Le Frosty Lips, il make up di ispirazione nineties per delle labbra ombrè

By

Hai mai sentito parlare delle Frosty Lips? Si tratta di una tecnica di make up che trae ispirazione dalle tendenza beauty anni ’90. Ecco cos’è nello specifico, come puoi riproporlo e a quali occasioni è adatto.

Le tendenze make up – ma anche moda – di questa primavera richiamano quasi tutte gli anni ’90.

Abbiamo riabbracciato i tanto amati ed odiati pantaloni a vita bassa (di cui molte donne avrebbero continuato volentieri a fare a meno, ammettiamolo). Ma abbiamo imparato dagli errori del passato e non abbiamo messo via quelli a vita alta, facendo coesistere i due modelli pacificamente.

Stiamo ritrovando la voglia di dire addio agli sfarzi con la moda minimal. Lo avevamo conosciuto negli anni ’90, grazie a stilisti come Miuccia Prada, Calvin Klein, Jil Sander e li abbiamo rivisti sfilare quest’anno sulle passerelle di Miu Miu (non a caso, quando si parla di ritorni di fiamma insomma).

Abbiamo ritrovato le grunge lips, che ci consentono di essere disordinate di proposito, di dimenticarci completamente di perfezionare il nostro make up labbra e di non portare neanche il rossetto nella borsa per eventuali ritocchi.

E stiamo anche ritrovando il trucco labbra “ombré”. Si chiama Frosty Lips, negli anni ’90 era il preferito di Celeb come Cameron Diaz, allora solo ventenne, ed oggi sta ricominciando ad essere amato dalle star di tutto il mondo.

Ma di cosa si tratta esattamente? Come riproporre questo make up? A quali occasioni è adatto? Te lo spieghiamo noi.

Frosty Lips: tutto ciò che devi sapere su questo make up labbra

Si scrive frosty lips, ma si legge “trucco ombrè”. Sì, perché è questa l’allure che vogliamo avere: naturale sì, ma con delle ombre.

Ed è questa la differenza con le flushed lips ad esempio, un’altra tendenza di make up labbra del 2022 ancora più naturale, che prevede invece l’applicazione di un trucco quasi nude con l’aggiunta del blush sulel labbra.

In questo caso avremo colore, lucentezza e potremo usare anche la nostra amata matita per evidenziare il contorno labbra.

Decisamente opposta alle grunge lips – che prevedono un trucco sbavato di proposito – di cui parlavamo prima, questa tendenza labbra non ammette sbavature.

Dobbiamo essere il più precise possibile, ecco perché la matita potrà essere una nostra alleata.

A questo proposito, se vuoi scoprire quali sono le tendenze di make up 2022, puoi consultare i nostri 5 passi per avere un trucco alla moda.

Come si realizza questo make up? Semplicemente scegliendo comunque una lip liner nude intorno alle labbra e passando il rossetto almeno un paio di volte.

Del resto abbiamo bisogno di un colore deciso, strong, quindi una sola passata potrebbe non bastarci.

Alla fine dobbiamo passare un’altra matita sul contorno labbra, ma questa volta un po’ più scura rispetto alla nuance del rossetto.

Un trucco è quella di “ombreggiarla” in modo da giocare sul chiaro scuro: il colore apparirà più scuro verso l’esterno e più chiaro verso l’interno.

Ma quale tonalità scegliere? Non ci sono particolari dritte in questo caso. In realtà il gioco dovrà essere tutto basato sulle ombre, quindi l’importante è scegliere con cura la combo matita – rossetto.

Di sicuro i colori preferiti – soprattutto per essere in tema anni ’90 – sono quelli caldi. Sì, quindi, ad esempio, al marrone, al bordeaux, all’arancione e a tutte le loro sfumature (che sono tantissime).

Oppure, al contrario, potremmo giocare sui colori chiari come il rosa, oppure anche il nude e scegliere magari un rossetto luminoso, che sia quel tocco di luce di cui abbiamo bisogno.

A quali occasioni è adatto questo make up? A tutte. Ovviamente dipende molto dal colore che usiamo.

Ad esempio il rosa e l’aranciato vanno benissimo anche di giorno, mentre sarebbe preferibile usare il marrone ed il bordeaux di sera.