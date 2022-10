Se pieghi i pantaloni così recuperi un sacco di spazio nell’armadio: sbalorditivo!

Ecco il metodo per piegare facilmente i pantaloni e recuperare un sacco di spazio nell’armadio: sbalorditivo!

Con l’arrivo dell’autunno per molte di noi torna anche il periodo del cambio di stagione nell’armadio. È tempo di riorganizzare gli spazi, far posto ai vestiti pesanti, maglioni, cappotti, giacche, e al contempo di mettere via tutti gli abiti leggeri che ci hanno vestito finora.

Per fare questa operazione però a volte si dovrebbero conoscere alcuni trucchi utili per piegare i nostri abiti. Questo ci faciliterà non poco il lavoro, consentendoci anche di guadagnare spazio nell’armadio.

Scopriamo allora questo metodo davvero geniale per piegare i pantaloni senza necessariamente doverli appendere ma semplicemente mettendoli in ordine con questo sistema salvaspazio, utilissimo anche da sfruttare quando bisogna fare la valigia. Non resta che provare.

Scopri come piegare i pantaloni e recuperare spazio

Se siete sempre con la valigia in mano, questo metodo per piegare i pantaloni vi sarà sicuramente di aiuto visto che vi permette di risparmiare un sacco di spazio. Qui vi avevamo già fornito le dritte per fare la valigia senza stropicciare i vestiti. Non solo, però per chi deve partire, saper piegare così i pantaloni può tornare davvero utile anche per mettere ordine nell’armadio.

Ora che arriva il cambio di stagione tutti noi rimettiamo mano agli spazi del nostro guardaroba, riponendo i vestiti più leggeri per la prossima primavera. E spesso accade che non sapendo come piegarli si finisce per acquistare un altro mobile o armadio in cui posizionarli. Un vero spreco di soldi.

Ma grazie a questo metodo per piegare i pantaloni riusciremo a renderli così piccoli e ordinati che potremo recuperare tanto spazio. Un sistema davvero geniale che abbiamo scoperto grazie a TikTok, il social network cinese. Scopriamo come si procede.

Il sistema è davvero semplice. Basta stendere i pantaloni anche sopra al letto o su un piano, tipo un tavolo. A questo punto pieghiamo la parte alta dei pantaloni fino ad arrivare a mezza coscia. Quindi pieghiamo le due gambe, prima una e poi l’altra, fino a toccare l’orlo dei pantaloni sull’estremità della vita.

Ora ripieghiamo le gambe, sempre una alla volta, infilandole dentro alla vita. E poi pieghiamo i pantaloni a metà. Ed ecco fatto. Procediamo così con tutti i pantaloni e vedremo come avremo liberato in pochi istanti una barra appendiabiti. Qui sotto il video esplicativo.