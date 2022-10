Congeli spesso ciò che prepari? Attenta a non fare questi errori, rovineresti tutto!

Congelare i piatti che si preparano è un ottimo modo per evitare sprechi e per guadagnare tempo. Ma sei sicura di farlo nel modo giusto?

Quando si trascorre molto tempo in cucina, la voglia di avere piatti già pronti e da dover solo scaldare è sempre preponderante. Sopratutto in quelle giornate in cui il tempo è davvero tiranno e quello per la cucina si riduce più di quanto si vorrebbe. Per fortuna, esiste il congelatore e con esso la possibilità di preparare piatti da gustare in un secondo momento. Allo stesso tempo, sempre in freezer è possibile conservare quei cibi che ci si trova a cucinare in abbondanza e che finiscono con l’avanzare.

Ma come fare per contare su un risultato effettivamente buono? Se non vuoi correre il rischio di ritrovarti con alimenti congelati male o da buttare, sappi che ci sono degli errori che dovrai smettere di fare. Si tratta di errori che per fretta o disattenzione si fanno davvero molto spesso e che possono compromettere la qualità del tuo cibo.

Niente paura, però. Perché una volta compresi, ti basterà evitare di farli per poter contare su delle scorte di cibo sempre pronte ad essere riutilizzate.

Cosa non fare mai quando congeli il cibo

Per poter contare su piatti pronti da scongelare e scaldare è necessario fare un buon uso del freezer e seguire delle regole fondamentali, evitando al contempo quegli errori banali ma in grado di rovinare tutto. Una volta messe da parte le mosse sbagliate in cui spesso si inciampa, potrai infatti contare su cibo di prima scelta e che una volta scongelato sarà praticamente come appena fatto.

Dopo aver visto come evitare il caos in frigorifero, ecco, quindi, tutto ciò che devi smettere di fare quando usi il freezer. E tutto per evitare sprechi in cucina e per guadagnare molto più tempo libero da spendere come preferisci.

Congelare il cibo quando è ancora caldo

Questo è uno tra gli errori più comuni che si fanno quando si decide di congelare qualcosa. Spesso il motivo è la fretta altre la disattenzione. In ogni caso si tratta di una scelta decisamente sbagliata e che nella maggior parte delle volte ti porterà a buttare via quanto preparato.

Per non correre questo rischio è importante attendere che il cibo sia ben freddo. Inserirlo ancora caldo, oltre che a rovinare il freezer porta infatti a creare condensa e a rovinare ciò che hai preparato con tanta attenzione.

Non mettere le etichette è uno degli errori che si fa con il freezer

Seppur congelato, ogni cibo non può restare a vita nel freezer ma andrà consumato entro periodi di tempo che variano da alimento ad alimento ma che possono andare dai tre ai sei mesi.

Per questo motivo, prima di ritrovarti con cibi che quasi non riconosci e che non ricordi in che momento sono stati preparati, è meglio iniziare a creare le etichette. Inserendo il nome della pietanza e la data di preparazione, risalire a ciò che hai preparato sarà molto più facile e ti consentirà di gustare quel cibo che ti eri messa da parte con tanta cura o che avevi preparato appositamente in quantità maggiori per risparmiare.

Riempire troppo il freezer

Per poter funzionare bene, il freezer ha bisogno di spazio libero. È quindi molto importante non stiparlo del tutto ed evitare di ammassare i vari cibi tra loro. In questo modo sarà anche più facile trovarli ed eviterai di ritrovarti con pietanze che avevi dimenticato perché sepolte dalle più recenti.

Mossa che ti porterebbe a buttare tutto e a sprecare così il tempo impiegato in precedenza per cucinarle e, cosa ancor più grave, il cibo stesso. Meglio congelare qualcosa in meno e consumare prima quanto hai già in freezer. Solo così potrai contare su piatti ancora buoni e tutti da gustare.

Ora che hai appreso quali sono gli errori da non fare mai più non ti resta che metterli in atto e ricordare che ogni cibo andrà scongelato possibilmente in frigo. Ciò gli eviterà di arricchirsi dei batteri che durante la scongelazione tornano a svegliarsi. Batteri che con un metodo errato (tipo lasciar fuori il cibo a scongelare) potrebbero proliferare. Un altro errore bonus che ci sentiamo di ricordarti al fine di mantenere salubre il tuo cibo e di poter garantire sempre il meglio sia a te che alla tua famiglia.