L’ex concorrente di Uomini e Donne Clarissa Marchese ha di recente aperto il suo cuore sulla difficile gravidanza che sta portando avanti, affermando di aver vissuto “Attimi bui”.

Clarissa Marchese, che molti noi conoscono per aver preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha di recente dichiarato di non aver vissuto bene alcuni mesi di gravidanza, avendo dovuto convivere con diversi disturbi. La Marchese è in attesa del suo secondo figlio, avuto dal compagno Federico Gregucci. Nel suo racconto struggente ha anche parlato di come la sua prima figlia, Arya ha reagito di fronte ai problemi della gestazione.

Essere incinte, si sa, non è certo una passeggiata. Per molte donne è di sicuro un momento di gioia immensa, ma le difficoltà in cui si può incorrere sono molteplici. Non è stata fortunata, da questo punto di vista, Clarissa Marchese, che ha dichiarato di aver vissuto “momenti bui” durante i quali ha sofferto di fortissime nausee e insonnia. Ecco cosa ha raccontato.

Clarissa Marchese, il racconto struggente della gravidanza difficile

In una recente intervista la Marchese ha rivelato di aver passato dei mesi d’inferno durante la seconda gravidanza (annunciata così) a causa di condizioni di salute non proprio ottimali.

“Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi” ha raccontato la ragazza. “Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”. Clarissa (che aveva in precedenza descritto alla sua prima gravidanza) non ha nascosto di aver passato molto momenti bui a causa di questi problemi di salute e ha esortato chiunque ne soffra di rivolgersi a un esperto. C’è bisogno, secondo lei, di maggiori informazioni su tutti i disturbi che una futura mamma può vivere durante la gravidanza in modo che tutte possano essere preparate e sapere cosa fare.

Per fortuna, la Marchese ha potuto contare sulla vicinanza di Federico e della figlia Arya, che sembra entusiasta di star per accogliere un nuovo membro in famiglia. “Arya è felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomenti”, ha asserito Clarissa. “Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme “.