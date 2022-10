Gli outfit più azzeccati e comodi in autunno per chi ha il corpo a mela

Capita sovente di leggere “avere un corpo a mela è difficile per questi motivi…” ma in realtà avere una specifica tipologia di corpo è semplice visto che non lo abbiamo nemmeno scelto noi. Può richiedere un minimo di sforzo in più sapere come valorizzarlo ma, tranquille, per questo ci siamo noi.

In autunno chi ha il fisico a mela vede un sacco di opportunità per esaltare i propri punti forti grazie alla moda e cioè le gambe, la zona décolleté, il viso. A partire da un bel paio di jeans attillati da portare con un tacco alto fino alle maglie morbide e scollate che furbamente camuffano i fianchi, nel dubbio bisogna scegliere ciò che fa sentire bene altrimenti il rischio è quello di passare il tempo a correggere nervosamente i vestiti mostrando sciocche insicurezze.

Scopriamo quindi quali look ricreare per essere bellissime con le nostre forme ben bilanciate.

Corpo a mela da vestire in autunno per essere ancor più belle

Gli abiti da prediligere sono quelli a palloncino e quelli a trapezio. Entrambi i modelli infatti spostano l’attenzione dai fianchi tondi e dalla vita poco accentuata alle altre parti del corpo più affusolate. Meglio ancora se le maniche sono a campana o strette e con polsini definiti. Zara propone un vestito corto con schiena scollata e fibbia metallica con effetto pelle. Costa 39,95 euro.

Tenendo sempre presente di dover far attenzione ai capi che invecchiano, altra idea è quella delle maglie a collo alto. Anche per chi consideri poco lo stile degli anni Settanta, i dolcevita, proprio come i lupetti smanicati, allungano la figura assottigliandola per effetto ottico. Il match con pantaloni stretti proprio come con quelli a palazzo andrà benissimo ma a patto che siano a vita alta.

Grande figura con il cappotto che andrà dritto e lineare, classico insomma. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare i capispalla oversize stanno bene sui corpi a clessidra ed a pera ma non a mela. Sotto si proceda con monocromo per la camicia o la blusa e per la gonna sono concesse stampe fantasia. Stare alla larga poi dai blazer doppiopetto che ingrandiscono dove vorremmo assottigliare.

No assoluto a gioielli troppo grandi e vistosi che inevitabilmente contribuirebbero al volume della parte alta del corpo – mela. Sì invece ad accessori semplici e delicati.

In caso di dubbi ricordiamoci che con il focus su un bel sorriso e non si sbaglia mai.

Silvia Zanchi