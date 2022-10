Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giudice: la decisione definitiva

A poche ore dalla terza puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla discussa giudice: quale decisione ha preso in merito alla sua permanenza?

Si è aperta soltanto da tre puntate la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, che ha iniziato fin da subito a riservare grandi sorprese. L’attesissimo talent show di casa Rai è tornato puntuale come ogni anno nell’autunno degli italiani, dopo una crescente trepidazione sul nuovo cast. Il programma che butta sulla pista da ballo le celebrità del mondo dello spettacolo, si è fornito di un gruppo spumeggiante.

A partire da uno dei personaggi più attesi di questa edizione, Gabriel Garko, che non ha assolutamente deluso le aspettative. Per ben due settimane il bell’attore si è guadagnato i vertici della classifica, seppur poi ribaltata dai tesoretti. Le rivalità tra concorrenti e giuria hanno iniziato fin da subito a farsi sentire. D’altra parte, era inevitabile considerando la presenza di personalità forti come quelle di Giampiero Mughini e Iva Zanicchi.

Se il primo è stato acclamato per il contributo culturale che sta portando al programma attraverso le sue esibizioni, la seconda è finita in una bagarre con Selvaggia Lucarelli. Il motivo è stato un epiteto poco aggraziato con cui l’ha definita dopo un giudizio da “Zero”. La questione si è poi risolta con le scuse da parte della cantante, sulla cui simpatia e ironia si chiude anche un occhio. Sta di fatto che il clima di tensione non è stato di certo indifferente all’impeccabile Milly Carlucci.

“Mai in discussione”, le repliche di Milly Carlucci alle bagarre

Dopo le prime vicende che sono emerse a Ballando con le Stelle per poi essere affrontate anche negli altri programmi tv della Rai, iniziavano a farsi strada i rumors su un possibile abbandono di Selvaggia Lucarelli. A rispondere molto chiaramente è stata proprio la conduttrice del programma che, in qualunque circostanza (anche quelle più imbarazzanti), cerca sempre di non perdere il suo aplomb e la sua lucidità.

“Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene”, ha rivelato tra le pagine di SuperGuidaTv. La madrina di Ballando ha poi confermato di non aver mai pensato di sostituire la giornalista con Arisa, con cui ha collaborato in altre trasmissioni. “Arisa è nel mio cuore ed è stata un’ottima investigatrice al Cantante Mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando. L’opzione è sempre stata quella di continuare con la stessa giuria, è la migliore che c’è”, ha chiarito.

Naturalmente Milly Carlucci non ha potuto esimersi dal commentare il polverone mediatico che ha investito Ballando con le Stelle a causa della bagarre Iva Zanicchi-Selvaggia Lucarelli. “Sono polemiche innocenti e divertenti. Si discute di ballo, di passi, di personalità. Quello che è successo tra Iva e Selvaggia si è subito concluso con le scuse di Iva accettate da Selvaggia. Discorso chiuso“, ha chiosato la conduttrice sulla questione.