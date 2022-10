GF Vip, nuova relazione al capolinea: l’ex gieffino ha rotto (pure) con lei!

Continua l’ondata delle separazioni tra celebrità, questa volta coinvolge un noto volto del GF Vip: l’ex gieffino ha rotto anche con lei, dopo la fine della storia che fece scalpore.

Il 2022 continua a rivelarsi un anno davvero poco fortunato per l’amore, soprattutto quello dei vip. L’elenco delle coppie che si sono dette addio in questi ultimi tempi è sempre più lungo, sulla scia del caso più emblematico: quello di Ilary Blasi e Francesco Totti. In ordine di tempo, gli ultimi volti noti a comunicare la fine delle loro love story al pubblico sono state Alessia Marcuzzi, Melissa Satta e Valentina Ferragni.

Uno degli “apripista” in questo senso però è stato il concorrente dello scorso GF Vip che, un bel giorno, spiazzò letteralmente i seguaci italiani con il suo comunicato Ansa. Esattamente, Manuel Bortuzzo scelse proprio questo mezzo stampa molto formale per dichiarare al mondo intero che la sua storia con Lulù Selassié era giunta al capolinea. Una scelta che fu, in quel momento, molto discussa.

Da una parte, perché i due fino a poco tempo prima apparivano innamoratissimi tra le mura della casa, dall’altra perché la princess affermò di aver appreso la novità proprio dal comunicato. Tra ospitate e botta e risposta sui social, fu difficile giungere alla vera versione dei fatti, ma quel che è certo è che poco dopo il nuotatore si è consolato con una nuova bella. A colpi di selfie con baci bollenti, Manuel ha fatto conoscere ai fan la nuova fiamma, Angelica Benevieri, influencer e TikToker dall’animo irriverente. A quanto pare, però, anche questa storia è naufragata.

É finita tra Manuel e Angelica: l’influencer svela la verità

Manuel Bortuzzo non è stato fortunato neppure questa volta. Nonostante nei primi tempi i due ci tenessero a mostrarsi appassionati e insieme tramite frequenti storie Instagram, l’ex gieffino è tornato di nuovo single. A raccontarlo è stata proprio la TikToker che, come riportato da IsaeChia, si è lasciata andare rispondendo alle domande dei fan in una diretta streaming sui social. Naturalmente, una delle curiosità su di lei era mirata alla relazione con il nuotatore.

“Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare, dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”, ha detto con tono saggio l’influencer che tempo fa fece molto discutere con il suo gesto, facendo intendere di essere giunta lei all’amara decisione. A quanto pare la Benevieri ha scaricato le responsabilità sul vippone, proprio come un tempo fece lui con Lulù Selassié.

Per il momento nessuna replica è giunta dal diretto interessato, che ha preferito astenersi dal commentare la notizia. Angelica Benevieri scatenò una vera polemica social qualche mese fa quando vennero a galla delle vecchie scene tratte da un suo video, in cui scimmiottava in modo sconcertante l’andatura di un disabile, tentando di scatenare l’ironia in un TikTok. Lui, però, in quel caso prese le sue difese passando sopra all’accaduto.