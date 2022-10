Prendiamo la zucca e tagliamola a fette: sta per nascere un piatto magico

Bastano due ingredienti più il forno per preparare un piatto delicato e saporito al tempo stesso: zucca e pancetta, matrimonio vincente

Un po’ antipasto, un po’ contorno, semplicemente buonissima e molto pratica. La zucca con pancetta al forno può diventare in assoluto la nostra ricetta dell’autunno perché porta via pochissimo tempo e in compenso è molto buona

Merito del contrasto tra il sapore delicato della zucca e quello più intenso della pancetta. Poi abbiamo bisogno di un’erba aromatica: noi abbiamo usato il timo, ma vanno benissimo anche il rosmarino oppure la salvia. Un po’ di olio extravergine, un passaggio veloce in forno e possiamo già andare in tavola. Più facile di così…

Zucca con pancetta croccante al forno, tutte le alternative

La pancetta affumicata, con il suo sapore deciso, è perfetta per equilibrare il gusto dolce della zucca. In alternativa possiamo usare dello speck oppure delle fettine di capocollo. Sarà comunque un grande successo.

Ingredienti:

12 fette di zucca

12 fette di pancetta affumicata

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 rametti di timo

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Cominciamo a pulire l’ingrediente principale della ricetta. Prendiamo la zucca e apriamola in due, eliminando i semini e i filamenti interni fino a quando la liberiamo. Poi tagliamola a fette regolari, in modo che abbiano gli stessi tempi di cottura. Lo spessore di 1 centimetro è quello consigliato per un risultato ottimale.

A quel punto abbiamo già tutto pronto. Copriamo la base della leccarda con carta forno sulla quale spennelliamo l’olio extravergine. Poi appoggiamo le fette di zucca, distese su un lato.

Infiliamo la leccarda in forno preriscaldato a 190°: dovrà rimanere dentro per almeno 15 minuti. A quel punto tiriamola fuori e copriamo la zucca con altrettante fette di pancetta affumicata. Per completare, ancora un filo di olio in superficie e su ognuna qualche fogliolina di timo per dare sapore e profumo, un pizzico di sale e una macinata di pepe.

Infiliamo di nuovo in forno per pochi minuti, il tempo di far diventare crunchy la pancetta ma non c’è bisogno di accendere il grill. La nostra zucca con pancetta croccante al forno è pronta: tiriamo di nuovo fuori la leccarda e disponiamo le fette su un vassoio o un piatto di portata, con una forchetta, così ognuno sarà libero di servirsi.