Il wc si sporca troppo in fretta? Questo trucco lo mantiene pulito a lungo

Se vuoi un trucco infallibile per rendere il tuo wc a prova di sporco, prova il rimedio che ti stiamo per suggerire. Impara a prenderti cura della casa con poco!

La cura della tua dimora non è sempre possibile, specialmente quando sono tante le cose a cui badare. La vita è un tran tran, e la quotidianità è la più grande sfida con cui si ha a che fare. Il wc è il tuo trono di ceramica, ma quante volte di è successo che rimanga macchiato o addirittura sporco in certi punti, nonostante l’attenta pulizia? Ebbene, il trucco che ti stiamo per rivelare rivoluzionerà il modo in cui ti prendi cura del bagno.

Non temere, non dovrai spendere chissà quanti soldi, oppure impazzire per fare le pulizie. Il metodo per pulire il wc è quello che non conosci, ma che una volta imparato ti permetterà di far brillare il tuo sanitario speciale.

L’igiene del bagno è fondamentale, perché il luogo in cui ci si lava, è inevitabilmente quello in cui si accumula più sporco, e non solo. Germi e batteri sono praticamente ovunque, anche se non li vedi.

Si centuplicano sotto i tuoi occhi, e sono tra le principali fonti di infezioni e malattie. Di certo, il bagno di casa tua non sarà mai sporco come quello pubblico, ma sai che con dei piccoli gesti, uniti al trucco formidabile del giorno, puoi davvero evitare qualsiasi cattiva conseguenza?

Non ci crederai, ma nella tua casa hai già tutti gli strumenti e gli ingredienti per realizzare un detersivo dai fa te. Assemblali e applicali in questo modo, vedrai che pulito e che vantaggi che avrai.

Trucco per wc, diventerà splendente e a prova di sporco!

I vantaggi sono davvero tanti perché di sicuro non inquinerai le acque del mondo con dei detersivi tossici ed chimici. Questo trucco è assolutamente ecosostenibile, e lo puoi ricreare in poche e semplici mosse. Basta conoscere gli ingredienti giusti, et voilà, vedrai che più nessuna macchia di sporco, qualsiasi essa sia, renderà inguardabile il tuo trono!

Innanzitutto, è bene che tu sappia che ti serve un dosatore riutilizzabile, va bene anche quello che utilizzi in cucina per guarnire i dolci. Sai perché? Si tratta di un detersivo fai da te che ha la consistenza di un gel, e che di conseguenza applicato in questo modo è più pratico e comodo.

Appunto, essendo una miscela potente da te realizzata, potrai riempire una volta terminato il tuo dosatore, quante volte vorrai. Che prodotti ti servono? Non può mancare l’acqua, ce en vogliono circa 250 ml. A questa vanno aggiunti 20 g di fecola di patate, 25 g di acido citrico e 10 g di detersivo per i piatti ecologico.

La ricetta si realizza in tre fasi. La prima consiste nello squagliare l’acido citrico nell’acqua. Il pentolino va messo a fuoco bassissimo, e nel frattempo mescola la fecola con 50 g d’acqua e il sapone per i piatti, la quantità sopra indicata.

Dopo aver amalgamato per bene i prodotti questi vanno messi nell’acqua con l’acido in ebollizione. Si formerà un gel, e dopo un minuto circa si può spegnere il fuoco. Alla fine, puoi anche aggiungere l’olio essenziale che più ti piace, per profumare il tuo wc con l’essenza che più ti piace.

Il prodotto si conserva per 2-3 mesi circa, e lo si applica direttamente sul sanitario. Lo si lascia agire per circa 15 minuti, in modo che l’azione pulente sia più forte. Dopo si sfrega per bene, e si risciacqua con acqua tiepida. Che stai aspettando? Prova e vedi come ti sembra, è un trucco per lavare il wc davvero infallibile.