Marco Bellavia, gesto inaspettato dopo il GF Vip: arriva il sostegno dalla star di Ballando

Marco Bellavia, dopo il GF Vip arriva il gesto inaspettato: il vippone pronto a tornare in tv riceve il sostegno della super star di Ballando con le Stelle.

Marco Bellavia è entrato ormai di diritto nel cuore degli italiani. L’ex volto di Bim Bum Bam è stato il protagonista assoluto di un vero e proprio fenomeno mediatico, scatenatosi dalle vicende del Grande Fratello Vip. Come da storia nota, il conduttore era entrato pieno di grinta e voglia di giocare, lanciandosi immediatamente con buonumore nelle dinamiche. Con un sorriso in volto aveva dichiarato di avere un debole per Pamela Prati, che sulle prime sembrava aver accolto con favore le sue avances.

Poi, la situazione è improvvisamente precipitata. I continui attacchi da parte dei compagni hanno condotto il vippone ad un crollo emotivo sempre più serio, fatto di terribili immagini a cui il pubblico italiano ha assistito. A scandalizzare è stata l’indifferenza con cui i compagni di avventura hanno risposto alle richieste di supporto di Bellavia, che altro non chiedeva che qualche chiacchiera ed un po’ di comprensione.

É stato a quel punto evidente anche per la produzione che dei passati turbamenti vissuti da Marco si erano irrimediabilmente riaperti come una ferita, portandolo in breve tempo a decidere di abbandonare il gioco. Il web e la stampa si sono uniti nel grido unico di “Io sto con Marco Bellavia“, sollevando il problema della depressione e dei disturbi psichici di cui ancora si parla troppo poco. Ad esprimere grandissimo sostegno all’ex gieffino anche tanti nomi celebri, tra cui una star di Ballando con le Stelle.

“Una carezza al cuore”, il dolcissimo supporto di Paola Barale a Bellavia

Una volta uscito dalla casa, Marco Bellavia è tornato a godere dell’affetto dei cari e, soprattutto, del figlio Filippo. Il vippone si è fatto sentire con sporadici messaggi inviati agli ex coinquilini, pieni di emozione e grande intensità. Mentre si appresta a tornare in casa per un confronto vis-a-vis con i concorrenti nella puntata di lunedì, dopo aver ritrovato una buona condizione psicologica, il volto di Bim Bum Bam è stato allietato dal supporto generale.

Dopo l’esperienza, infatti, Marco ha scatenato un coinvolgimento nazionale e tantissimi sono stati i messaggi arrivati in sua difesa. A mandargli tanta tenerezza ci sarebbe stata anche lei, Paola Barale, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle ed ex fidanzata del vippone. I due ebbero in gioventù una bella storia d’amore, finita dopo 3 anni come raccontò lui, perché troppo giovani e focalizzati a seguire le loro esperienze.

É rimasto però un grandissimo affetto, come dimostrato da una recente intervista a Tony Toscano, manager del gieffino. “E’ stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore“, ha rivelato a Novella2000. La concorrente di Ballando, dunque, ha trovato tra un allenamento e l’altro per le sue coreografie, il tempo di esprimere la sua vicinanza all’ex compagno, dimostrando così il suo grande cuore.