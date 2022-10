Ami le maglie aderenti? Ecco tre buoni motivi per cui non dovresti mai indossarle così!

Maglie aderenti si o no? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutti i dettagli su come indossare, o non indossare, la maglia stretta per non cadere mai nell’errore di stile! Iniziamo!

Esistono nel fashion alcuni capi di abbigliamento in particolare che se utilizzati nel modo sbagliato possono farci cadere nell’errore di stile in un batter d’occhio e rovinare il nostro total look. Un capo tra questi è sicuramente la maglia aderente! Siete sicure di indossarla nel modo giusto? Scopriamo insieme perché non bisogna mai indossarla in alcuni look!

Per realizzare outfit perfetti dal punto di vista del fashion ci vogliono due caratteristiche: utilizzare tutta la creatività che abbiamo e conoscere gli errori di stile!

L’insieme delle due conoscenze porterà alla creazione di look fantastici! Ma prima dobbiamo assicurarci che veramente conosciamo tutti i dettagli su come evitare a tutti i costi l’errore di stile.

Uno dei più commessi riguarda sicuramente le maglie aderenti. Utilizzata troppo spesso nei look più sbagliati e per le occasioni più inadeguate, la maglia aderente è uno di quei capi d’abbigliamento che rovina il nostro total look in un batter d’occhio quando usata nel modo sbagliato!

Per evitare a tutti i costi l’errore fashion scopriamo come non indossare mai la maglia aderente per essere sempre al top!

Le maglie aderenti e le scollature a V profonde non vanno sempre d’accordo. Ecco le situazioni in cui è meglio non indossarle!

Come spesso diciamo nel fashion non esistono delle vere e proprie regole di stile, ma il buon gusto. Ci sono situazioni in cui poter osare di più con il fashion e altre in cui è più “elegante” indossare look diversi. Quando si parla di abiti aderenti o scollati bisogna prestare attenzione proprio a ciò, alle situazioni in cui indossare determinati capi. Così eviteremo almeno la metà degli errori di stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come non bisogna mai indossare le maglie aderenti:

maglie aderenti e scollature a V: indossare una maglia stretta è già impegnativa, perché può distogliere l’attenzione da tutto il nostro total look. Se questa la scegliamo, inoltre, con una scollatura importante, dobbiamo porci il problema di quando e dove indossarla. Per l’ufficio assolutamente no. E neanche per le commissioni giornaliere. Si alla maglia aderente scollata come sotto giacca dall’aperitivo in poi, non prima!

indossare una maglia stretta è già impegnativa, perché può distogliere l’attenzione da tutto il nostro total look. Se questa la scegliamo, inoltre, con una scollatura importante, dobbiamo porci il problema di quando e dove indossarla. Per l’ufficio assolutamente no. E neanche per le commissioni giornaliere. Si alla maglia aderente scollata come sotto giacca dall’aperitivo in poi, non prima! aderente sopra e sotto: un altro errore che si commette è realizzare un look totalmente elasticizzato. Per essere più fashion evitate l’outfit total strech. Se volete indossare la maglia aderente optate per un jeans flare o comunque morbido in gamba. A proposito, Il maglione della Ferragni è ciò che ti serve in inverno ma costa troppo? Ecco la soluzione low-cost!

Adesso che conosciamo i motivi per cui non indossare la maglia aderente in alcune situazioni non ci batte più nessuno. Realizziamo i nostri outfit più trendy e sfoggiamoli, per essere sempre al top!