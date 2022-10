Antonino Spinalbese la spara grossa, l’ex non ci sta e lo umilia senza pietà

Antonino Spinalbese l’ha sparata grossa nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex non ci sta e lo umilia senza alcuna pietà.

Antonino Spinalbese non sta affrontando un bel periodo nella casa del GF Vip in quanto durante il corso della scorsa diretta in compagnia con Alfonso Signorini si è trovato al centro della polemica e coinvolto all’interno della conoscenza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

L’ex di Belen Rodriguez non ha affatto reagito bene e non ha amato di trovarsi al centro dell’attenzione in qualcosa che potesse metterlo in cattiva luce in quanto si è sentito sotto attacco pur tutta la durata della puntata. Per questo motivo non appena ne ha avuto l’occasione ne ha parlato con gli autori del programma che non sono riusciti a comprendere il motivo della sua delusione invitandolo ad osservare il percorso fatto dall’ex gieffina che lo scorso anno è stata attaccata da tutti e da tutto ed ora si ritrova a vivere un periodo piuttosto sereno della sua carriera.

Questo paragone ha mandato su tutte le furie Antonino Spinalbese che ne ha parlato con i suoi compagni di viaggio. Il suo sfogo però è arrivato anche alla diretta interessata che sui social ha deciso di replicare senza mandarle a dire.

L’ex gieffina umilia Antonino Spinalbese al GF Vip: “Copie, mai originali”

L’ex di Belen Rodriguez, dove tra l’altro lei e Stefano De Martino sono stati protagonisti di un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato, non ha preso affatto bene il paragone con l’ex gieffina e lei, che senza alcun dubbio è venuta a conoscenza del suo recente sfogo, è subito intervenuta sui social lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione.

“È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali“ ha scritto sul suo profilo social Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip che durante la passata edizione è stata la protagonista indiscussa di tutte le dinamiche presenti all’interno del programma che probabilmente non ha apprezzato affatto lo sfogo di Antonino Spinalbese e lo ha subito messo a tacere senza troppi giri di parole.

Soleil Sorge ha bastonato Antonino Spinalbese poco prima della diretta del Grande Fratello Vip, non apprezzando il papere espresso nei suoi confronti.