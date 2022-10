GF Vip, il vippone contro gli autori: arriva la stoccata proprio da lei

Il vippone sempre più furioso al GF Vip, scatenato contro gli autori: arriva la stoccata proprio dal volto noto del programma.

Tensione sempre più alta tra le mura della casa del GF Vip. Un’edizione che pare tutt’altro che tranquilla, governata da incomprensioni e scontri taglienti. Dopo aver affrontato già diverse questioni, che hanno tenuto impegnate le prime serate del lunedì e giovedì, come il caso Marco Bellavia e l’affaire Mark Caltagirone, i riflettori si sono accesi su argomenti più “light”. Nella puntata della scorsa settimana a entrare nel mirino è stato Antonino Spinalbese.

Con il malumore in volto, l’ex di Belen Rodriguez è finito al centro della bagarre per aver acceso le gelosie di Edoardo Donnamaria. Sebbene poi abbia rivelato che si trattava di un piano per stimolare una reazione, l’influencer Antonella Fiordelisi si era lasciata andare ad una serie di avances nei confronti dell’hairstylist. Ne era derivato uno scontro all’ultimo sangue tra i due bellocci della casa ed, in più, le critiche da parte di Ginevra Lamborghini, un tempo molto amica del vippone.

Insomma, Spinalbese da quella sera non è più uscito dalla sua nuvola nera, sentendosi quasi vittima di un sistema che vuole metterlo al centro delle vicende. Nella giornata di ieri il coiffeur ha raccontato ai compagni di un diverbio con gli autori, rivelando di essere stato paragonato ad una delle star della scorsa edizione.

Il paragone con Soleil scatena Spinalbese: la risposta dell’ex gieffina

L’accanimento sugli argomenti che ruotavano attorno a lui nella puntata di giovedì non è proprio sceso giù ad Antonino, che ha raccontato ai coinquilini di essere stato paragonato a Soleil Sorge. La produzione ha sottolineato come l’attenzione rivolta lo scorso anno alla gieffina, seppur spesso sotto attacco, le ha permesso di guadagnarsi popolarità e successo. Pertanto avrebbe dovuto accogliere gli spazi del programma focalizzati sulle sue vicende con più entusiasmo.

“Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’“, ha detto l’hairstylist. “Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero‘. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video?”, ha incalzato poi con i vipponi. Nel frattempo il reality si prepara ad un cambio di rotta inaspettato.

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

Naturalmente lo sfogo non poteva di certo passare inosservato agli occhi della protagonista del “triangolo” di chimica artistica della scorsa edizione, che nelle ultime ore ha commentato le parole di Spinalbese. “È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali“, ha scritto Soleil in un Tweet nel suo profilo ufficiale. É per caso un modo per sottolineare che sarebbe una fortuna percorrere i suoi passi? Come sempre la Sorge non le manda a dire.