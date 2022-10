Iva Zanicchi devastata, il lutto che le ha sconvolto la vita: “Un uomo straordinario”

Iva Zanicchi è devastata dal lutto che l’ha colpita nelle scorse ore. Lo sfogo in diretta ha lasciato tutti quanti senza parole.

Iva Zanicchi nelle scorse ore è stata colpita da un terribile lutto e durante il corso della sua recente apparizione in tv a La Vita in diretta con Alberto Matano non ha potuto fare a meno di nascondere tutto il dolore provato non appena la notizia l’ha raggiunta.

Purtroppo la cantante è venuta a conoscenza della grossa perdita subita dal mondo della musica nelle scorse ore, in quanto è venuto a mancare uno dei membri dei Ricchi e Poveri: Franco Gatti. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere qualcosa di simile ma purtroppo la vita è imprevedibile e la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutte quelle persone che hanno avuto modo di conoscerlo durante il corso di questi anni ma anche di tutto il pubblico che lo ha seguito con affetto e sognato grazie alle canzoni a cui ha dato vita.

Iva Zanicchi è distrutta dal dolore per la scomparsa di Franco Gatti e durante il corso de La Vita in diretta si è lasciata andare ad un’inedita confessione.

Iva Zanicchi distrutta dal dolore: la rivelazione su Franco Gatti commuove

Iva Zanicchi, che di recente ha commosso Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, durante il corso della sua ospitata nel salotto televisivo di Alberto Matano si è lasciata andare ad un’inedita confessione sul suo rapporto con il cantante Franco Gatti che è venuto a mancare proprio poco prima della sua apparizione in tv.

“Franco era un uomo straordinario“ ha esordito la cantante durante il corso del suo intervento su Rai 1. “Ricordo la sua semplicità e la sua umanità” ha subito aggiunto, raccontando non solo lo straordinario artista che era ma anche l’uomo oltre il personaggio.

“Era inoltre un musicista straordinario, i Ricchi e Poveri hanno avuto successo in tutto il mondo, io li ho ritrovati praticamente ovunque“ ha poi proseguito, rivelando di averli incontrati in numerose occasioni lavorative durante il corso della sua carriera.

“Abbiamo fatto anche un tour insieme una volta” si è poi lasciata andare. “Era un uomo schivo e modesto ma veramente straordinario. I Ricchi e Poveri hanno davvero conquistato il mondo” ha poi concluso amareggiata in puntata.