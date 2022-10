Non serve sia Natale per indossare un abito rosso. Copiamo Drusilla Gucci

Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 ma nell’ambiente fashion è sempre stata “la figlia elegante e raffinata di” e la pronipote del fondatore di uno dei brand indiscutibilmente più amati nel mondo. Drusilla Gucci ci cattura in rosso.

A Scherzi a Parte (altro noto programma Mediaset in onda ogni domenica sera) le star – vittime sfoggiano outfit all’ultimo grido scegliendo stilisti che le rappresentino al meglio. Drusilla ha deciso per il rosso che, con la sua carnagione lunare ed i capelli biondi le stava benissimo. Anche noi possiamo lanciarci nel colore dell’amore e della seduzione e non serve per forza sia una grande occasione.

Vediamo le migliori proposte del momento in rosso, dal lungo al corto, tutte con il solo obiettivo di farci ammirare.

Ispirarci all’outfit rosso indossato da Drusilla Gucci in tv è un’ottima idea

Tutte noi passiamo dalla voglia di sobrietà dove diamo una sensazione di intelligenza al desiderio di apparire dove erroneamente viene a volte percepito l’esatto contrario. Poco importa quando sappiamo chi siamo.

Il vestito rosso con lunghezza midi di Zara (45,95 euro) è drappeggiato ed ha lo scollo a cuore. Le spalline sottili regolabili lo rendono adatto a più fisicità ed il tessuto morbido nella zona del décolleté regala un po’ di volume che non guasta mai. Abbinato ad una décolleté nera classica (anche in vernice) sarà un outfit mozzafiato.

Alternativa molto più costosa – ma come diciamo sempre “sognare non costa nulla” – è firmata Saint Laurent e si tratta di un abito in crêpe di seta con spalline imbottite, maniche lunghe, spacco anteriore e taglio morbido. Il prezzo è di 2290 euro su My Theresa.

Sobrio e portabile anche in una sera qualunque, l’abito rosso di Mango (39,99 euro) elasticizzato e corto coniuga sensualità e semplicità. Sia con stivale nero flat in pelle sia con una scarpa nude con il tacco si sarà irresistibili. Provare per credere! Unica attenzione agli accessori che dovranno essere fini e possibilmente dorati.

Non serve essere né famose né particolarmente ricche per brillare. Bisogna avere fiducia in se stesse e scegliere un modello che ci faccia sentire più che bene, divine!

Silvia Zanchi