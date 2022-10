Risparmia su luce e gas cuocendo la pasta così: con il metodo di Dario Bressanini!

Ecco come puoi risparmiare sulle bollette di luce e gas grazie al metodo di Dario Bressanini per cuocere la pasta: ecco come funziona.

Anche se per molti può sembrare un sacrilegio cuocere la pasta senza fuoco si può. A dirlo Dario Bressanini che sulla sua pagina Youtube ha spiegato in più video che questo sistema funziona.

E di questi tempi non è cosa da poco, considerando i rincari a cui gli italiani stanno andando incontro, forse, in tanti lo proveranno. Sia che si abbia un fornello a gas, che uno ad induzione si potrà cuocere la pasta spegnando il fuoco.

Ma come funziona esattamente il metodo? Con la cottura passiva si può risparmiare fino al 47% di gas, insomma, forse gli italiani, cederanno a questo metodo, magari solo per sperimentare e capire se effettivamente funziona o no.

Ecco come si fa a risparmiare: cuocendo la pasta così

Di recente si è tornati a parlare di questo argomento caldo. Ovvero cuocere la pasta a fuoco spento. A dirla così in tanti storceranno il naso, ma sentendo quanto si può effettivamente risparmiare forse un po’ di interesse in questo momento, tale metodo, potrebbe suscitarlo.

A parlarne di recente è stato il premio Nobel della fisica Giorgio Parisi, ma mettendo le mani avanti nel suo post su Facebook ha semplicemente spiegato qualcosa che in effetti era già stata eviscerata da altri.

E in particolare dal chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini che nella sua pagina Youtube ha totalizzato oltre un milione e 700mila visualizzazioni, parlando di questo metodo, che in tempi di bollette impazzite è tornato in auge.

Ma come funziona il sistema? Del resto si tratta di fisica, e non è stato di certo Bressanini ad inventarla. Non è infatti l’ebollizione dell’acqua a far cuocere il cibo ma la temperatura dell’acqua che emette calore all’alimento, che può essere pasta, riso o altro.

D’altronde, in Italia, si fa fatica ad accettare una cosa del genere. Per tradizione siamo sempre stati abituati a cuocere la pasta in un certo modo e cambiarlo può sembrare quasi un’eresia. Anzi, c’è anche chi non usa proprio il coperchio.

Ma come si fa a cuocere la pasta senza fuoco, e quindi senza tenere il gas acceso o nel caso dell’induzione, l’elettricità? Si tratta di un metodo davvero semplice.

Intanto si mette sul fornello una pentola d’acqua, quindi si arriva al punto di ebollizione dell’acqua, a quel punto, e non prima, si aggiunge il sale. Il passo successivo è mettere la pasta e chiudere il tutto con un coperchio.

Una volta versata la pasta nella pentola si spegne il fuoco e sempre a coperto chiuso proseguiamo così la cottura. Al massimo possiamo considerare un minuto in più rispetto al normale tempo riportato sulla confezione.

Ed ecco fatto. Non resta che scolare come di consueto, la pasta, di condirla e servirla. Provare non costa nulla, e visto che questo metodo, così come questi modi di cuocere, permettono di risparmiare quasi la metà, sulle bollette del gas o su quella dell’elettricità, forse in tanti si ricrederanno.