Voglia di shopping? Meglio fare attenzione a questi capi che invecchiano

In questo periodo scegliamo un nuovo tailleur per l’ufficio, un abito colorato per il brunch della domenica, décolleté scintillanti per le serate fuori ma su che tipologia meglio orientarsi? Intanto vediamo cosa evitare se vogliamo perlomeno sembrare della nostra età.

Le spese non finiscono mai e gli stipendi (la maggior parte) in Italia sono sempre abbastanza miseri. Se si è libere professioniste poi si ha in aggiunta una bella dose di stress, ecco perché non è proprio il caso di sperperare denaro in capi sbagliati che oltre a passare di moda nel giro di “tre – due – uno” ci fanno apparire pure più vecchie! Iniziamo con lo stare alla larga da questi quattro outfit e già avremo fatto un grande passo.

Scopriamo cosa lasciare in negozio nella scelta dei nostri prossimi look di successo.

Stiamo alla larga da questi capi se vogliamo sembrare (più) giovani e saremo a metà strada

Nonostante si sia visto ed apprezzato nelle varie serie televisive in costume, il total look floreale sta bene se si sta posando per un redazionale e l’atmosfera è quella glamorous di un servizio o se si fa parte della famiglia reale inglese. In tutti gli altri casi meglio evitare lo spiacevole effetto tenda misto a carta da parati. Ok, un abito di Dolce & Gabbana va alla grande ma è l’eccezione e non la regola.

Il cappotto oversize che non segna il punto vita e che, come se non bastasse, è in quella fantasia bianca e nera abusata negli anni Ottanta va evitato. Se ci si pensa un secondo o si guarda un film tipo “Vacanze di Natale”, infatti, in quel decennio sembravano tutti più vecchi dell’effettiva età anagrafica e non era solo per i capelli improbabili ed il trucco pesante ma anche e soprattutto per la moda fatta di eccessi e tessuti che non commentiamo.

Vanno aboliti poi i pullover con le maniche a pipistrello (sì, anche se si trovassero in offerta) e quelli con i bottoni davanti tipo gemelli. Questi sono tanto carini quanto adatti all’invito a casa dei suoceri ed a nient’altro. Se si è ancora letteralmente teenager ok, è anche bello giocare ad apparire più adulte ma, per la mission odierna no. Meglio un dolcevita o un lupetto basic quindi ricordiamocelo nel preparare il trolley per il week-end.

Il marrone ed il verde oliva conferiscono un aspetto severo ed enfatizzano i difetti. Possono essere molto eleganti – il primo di più – ma potendolo fare meglio optare per il nero (senza esagerare), il panna, il rosa, il beige, insomma colori più dolci e coordinarli con jeans classici e borse di qualità.

Per sembrare più giovani la ricetta che funziona di più è essere felici, il resto verrà da solo.

Silvia Zanchi