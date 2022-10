Rinunci al tiramisù per la dieta? Se lo fai così è leggerissimo, potrai mangiarlo ogni giorno

Il tiramisù è uno dei dolci più amati e desiderati di sempre. Scopri quali sono i trucchi per poterlo gustare anche a dieta.

Se sei un’amante dei dolci, di sicuro rientri tra quelle persone che non resistono alla vista del tiramisù. Dopotutto si tratta di un dolce così profumato, gustoso e avvolgente che una volta assaggiato, farne a meno diventa praticamente impossibile. Purtroppo, alle sue tante qualità si contrappone il fatto di essere anche un dolce molto calorico. E questo per via di alcuni ingredienti che sono davvero vietati quando si è a dieta.

Come fare, quindi, se si ama questo dolce ma si sta cercando al contempo di perdere peso? Per fortuna ci sono diversi modi per gustare questo dolce così famoso senza troppi sensi di colpa. Basta, infatti, fare qualche piccola sostituzione per poter contare su un tiramisù buono come l’originale ma con almeno la metà (se non addirittura meno) delle calorie. Ecco, quindi, tutto quello che ti occorre sapere per poterne finalmente godere anche ogni giorno.

Ecco i trucchi per “realizzare” il tiramisù in modo da poterlo mangiare anche ogni giorno

Come ben saprai, se sei un’amante del tiramisù, questo dolce è a base di mascarpone, uova e altri ingredienti calorici. Ingredienti che gli donano un sapore unico ma che al contempo lo caricano di calorie e di grassi che non è proprio possibile sottovalutare.

Eppure, rinunciarci solo perché sei a dieta sarebbe sbagliato in quanto ci sono dei cambiamenti che puoi apportare per rendere questo dolce comunque buonissimo ma anche adatto alla tua situazione. Cambiamenti che a volte passano anche per ricette nuove come quella del fit tiramisù alla moringa che, oltre ad essere buono, fa anche bene alla salute.

La prima cosa che devi sapere in tal senso è che il tiramisù, proprio per via della sua bontà è tra i dolci più “modificati” al mondo in versione dietetica. Motivo per cui puoi contare su svariate alternative, ognuna adatta a momenti diversi del percorso dietetico. Per fare qualche esempio, un tiramisù molto simile all’originale è quello che si realizza seguendo la normale ricetta ma “tagliando” il mascarpone con la ricotta.

In questo modo il dolce dimezza le sue calorie restando comunque così simile all’originale da non destare sospetti. Un’alternativa più leggera è quella di smezzare il mascarpone con lo yogurt greco senza grassi. Cosa che renderà il tuo dolce ancora più sano a che se dal sapore un po’ meno simile.

Ma andiamo avanti e, quindi, alla versione super leggera che potrai gustare anche ogni giorno. Per ottenerla ti basterà mescolare yogurt e ricotta con un dolcificante e usare dei biscotti magri alla base. Biscotti che, volendo, potrai sostituire con fette biscottate integralie senza zucchero in modo da ottenere anche una versione più sana. Così facendo otterrai quello che è notoriamente chiamato “tiramisù fit” e che seppur molto diverso dall’originale ti consentirà di godere di un’esperienza di gusto comunque molto piacevole ed in grado di aiutarti a dimagrire senza troppe rinunce. Il tutto potendo contare anche ogni giorno su una merenda davvero speciale.

Per le occasioni speciali potrai invece realizzare la prima versione che seppur più grassa rappresenta una forma più magra e leggera rispetto all’originale. Adatta anche ad uno strappo di cui non pentirsi e così buona da poter essere condivisa tranquillamente anche con chi non è affatto a dieta.

Da oggi, quindi, avrai solo l’imbarazzo della scelta. E, in base alla situazione in cui ti trovi, potrai valutare per quale tiramisù optare, sapendo che in ogni caso mangerai un dolce incredibilmente buono ed in grado di rendere più piacevoli le tue giornate.