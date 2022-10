Scopri il modo alternativo di usare un jade roller, è geniale e ti semplifica la vita

Sai che il jade roller non viene solo utilizzato per massaggiare il viso? Scopriamo insieme il suo uso alternativo.

Probabilmente hai sempre applicato il fondotinta con una spugnetta o con un pennello. Ma se ti dicessimo che esiste un altro modo più semplice ed alternativo?

Secondo TikTok ci sono molti altri modi sorprendenti per applicare il make up sul viso e, ultimamente sta spopolando il video di una utente che ha utilizza il jade roller per stendere il fondotinta.

Come applicare il fondotinta con il jade roller

I social, soprattutto TikTok, finora sono riusciti a svelarci diversi trucchi che ci cambiano la vita, spesso facilitandola. Stavolta è diventata virale una tecnica di bellezza che ci mostra come ottenere un fondotinta impeccabile.

Se ti trucchi, è probabile che usi un pennello o una spugnetta per il trucco o persino le dita per sfumare il fondotinta e il correttore. Ma alcune utenti della celebre piattaforma sostengono la necessità di applicare entrambi i prodotti con un jade roller, ovvero un rullo di giada. Ma quali sono esattamente i principali benefici di questo strumento ancora poco conosciuto? La giada è stata utilizzata per migliaia di anni nella cura della pelle in Cina. I rulli di cristallo per il viso sono semplicissimi da usare e hanno un impatto immediato sui tessuti del viso. Migliorano il flusso linfatico, riducendo le borse e le infiammazioni. Addirittura, possono alleviare gli occhi stanchi e sciogliere le tensioni del viso, soprattutto intorno al collo, alla mascella, alla bocca e agli occhi.

La frenesia di questo trend sembra essere iniziato con l’utente Avonna Sunshine, che ha postato un video in cui mescola il suo fondotinta con un rullo per il viso di quarzo rosa. Nel video, la ragazza afferma che distribuisce uniformemente il fondotinta e tocco freddo dello strumento sulla pelle può aiutare a restringere i pori. Ciò è in grado di fornire un’applicazione molto liscia, ottenendo al tempo stesso una copertura più completa in quanto il rullo non assorbe il prodotto. Sunshine racconta che utilizza questa tecnica da oltre un mese e che le è venuta in mente un giorno mentre guidava verso casa.

La clip, nel giro di poco tempo è diventata virale, raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni. Sia che tu decida di provare questa tecnica per il fondotinta una volta sola o di farla diventare parte della tua routine beauty, il consiglio degli esperti è quello di lavare accuratamente lo strumento prima e dopo aver applicato il fondotinta e di tenerlo in un luogo igienico. Inoltre, il jade roller accumula batteri sulla sua superficie, per cui è necessario pulire il rullo con un sapone antibatterico e tamponare lo strumento per asciugarlo. Nonostante il parere contrastante di alcuni utenti, ti rimane solo una cosa da fare: provarlo e farci sapere se ne vale veramente la pena!