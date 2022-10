Non mettere mai queste cose sotto al lavello della cucina: può essere pericoloso!

Ecco le cose che non andrebbero mai messe sotto al lavello della cucina: può essere pericoloso visto che si tratta di un ambiente umido.

Tenere la casa pulita e ordinata è il sogno di tutte noi. Ecco perché per riordinare la cucina spesso ci inventiamo i peggiori anfratti per riporre gli oggetti e toglierli dalla vista. Anche perché diciamoci la verità, quando le cose sono sparse per casa, sembra sempre esserci più disordine.

Ecco che allora anche il mobile sotto al lavello della cucina può sembrarci un luogo perfetto in cui riporre molti degli oggetti che ci disturbano in giro per la cucina. Peccato però che non sia sempre la scelta giusta.

Ci sono, infatti, alcuni oggetti che non andrebbero mai messi sotto al lavello. Scopriamo quali sono e perché è pericoloso riporli in questo mobile dove c’è molta umidità.

Ecco cosa non bisogna riporre sotto al lavello della cucina

Tra gli errori che molti commettono quando riordinano gli oggetti in cucina, ci sono quelli di riporre alcune cose nei posti più sbagliati. Molti sbagli avvengono infatti sia quando si ripongono le cose nel frigorifero, e qui puoi scoprire come sistemare il caos e risparmiare soldi e tempo.

Ma anche nella dispensa avvengono molti errori. In tanti sbagliano a conservare qui alcuni cibi che andrebbero invece in altri mobili o addirittura in frigorifero. Un altro luogo sbagliato dove molti mettono i cibi e non solo è sotto al lavello della cucina.

Qui infatti ci sono le tubature dell’acqua e il luogo è molto umido. Non solo a volte si possono verificare perdite idriche. Ecco perché è sbagliato conservare qui i cibi così come gli oggetti che non devono bagnarsi.

Scopriamo quali sono gli oggetti che non dovremmo mai mettere sotto al lavello.

1) Strofinacci e panni. Dopo averli lavati e stirati è bene non riporre gli strofinacci sotto al lavello, infatti qui proliferano molto batteri e funghi, essendo un ambiente umido. Ecco perché è importante non metterli mai in questa zona della casa. Se dobbiamo asciugarci le mani quando ad esempio cuciniamo, gli strofinacci diventeranno un ricettacolo di batteri stando sotto al lavello. Stesso discorso se li usiamo per asciugare pentole e stoviglie. Non solo quelli puliti, anche gli strofinacci usati, se messi lì sotto ancora umidi o con sopra qualche residuo di cibo possono diventare il luogo ideale per la proliferazione batterica ed essere un rischio per la nostra salute. Meglio riporre gli strofinacci in un cassetto pulito, dentro ad un mobile della credenza, mentre quelli usati meglio appenderli ad un gancio e lasciarli all’aria in modo da farli asciugare. Inoltre, ricordiamoci di cambiarli spesso.

2) Aglio, patate e cipolle. Se è vero che questi alimenti non devono essere conservati in frigorifero, è altrettanto vero che non devono essere riposti nel mobile sotto al lavello. Meglio invece tenerli in un luogo fresco e asciutto. Sotto al lavello c’è troppa umidità e non è una zona adatta per conservarli.

3) Elettrodomestici. Specie quelli piccoli, perché quelli grandi probabilmente nemmeno riuscirebbero ad entrarci, non si possono mettere sotto al lavello. Anzi, essi devono restare più possibile lontano dall’umidità, questo per evitare un cortocircuito.

4) Scatole o buste di carta. Visto che sotto al lavello della cucina c’è molta umidità è bene non riporre scatole o buste di carta e cartone. Altrimenti finirebbero per diventare umide rovinando anche il contenuto all’interno, sia alimentare che non.