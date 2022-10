Luca Argentero l’ha fatto davvero: Cristina Marino senza filtri spiffera tutto

Luca Argentero l’ha fatto davvero e a rivelarlo è stata proprio Cristina Marino che sui social si è raccontata senza filtri.

Luca Argentero è da sempre uno degli attori preferiti dal pubblico italiano che durante il corso di questi anni ha imparato ad apprezzarlo non solo per la sua professionalità e ai personaggi a cui ha dato vita ma anche per il suo privato facendo sognare tutti i suoi fedeli sostenitori con le sue nozze da sogno con Cristina Marino.

I due hanno costruito una bellissima famiglia insieme, simbolo del loro amore che dura da diverso tempo, diventando quasi un esempio per tutti i loro fan. Fan che sono curiosi di sapere come procede la loro vita al di fuori delle telecamere e per questo motivo quando lei sul suo profilo Instagram ha lasciato un box domande loro non si sono fatti attendere ed hanno subito chiesto lei numerose curiosità in merito all’amore che li lega.

Cristina Marino ha fatto un’inedita confessione su Luca Argentero rivelando che il bell’attore al di fuori della vita pubblica lo ha fatto davvero.

Cristina Marino: l’inedita confessione su Luca Argentero emoziona i fan

Cristina Marino ha deciso di rispondere alle curiosità degli utenti della rete che le hanno subito chiesto domande in merito al suo rapporto con Luca Argentero, che non molto tempo fa si è lasciato andare ad un’amara confessione rivelando per la prima volta che cosa ha avuto modo di poter imparare grazia alla sua presenza di lui nella sua vita.

“Luca mi ha insegnato un po’ la diplomazia“ ha ammesso la Marino per la prima volta, stupendo i suoi fedeli sostenitori in quanto solitamente non ama parlare molto del suo privato. Molto probabilmente anche per rispettare la volontà di suo marito che è particolarmente riservato rispetto ai suoi colleghi che svelano sempre maggiori dettagli in merito alla sfera privata delle loro vita.

“Ma sono certa che non dobbiamo piacere a tutti, tantomeno ci possono piacere tutti” ha poi concluso rivelando di essere giunta a questa nuova consapevolezza anche senza alcun dubbio non sarà stato un percorso facile ma il supporto di Luca l’avrà senza aiutata.