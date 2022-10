Se hai amici pelosi in casa metti qualche salvietta umidificata in lavatrice, non immagini cosa accade

Se in casa hai cani o gatti, ecco perché dovresti inserire qualche salvietta umidificata in lavatrice: non immagini cosa accade!

Chi ha cani o gatti in casa, sa bene la quantità di peli che quotidianamente lasciano in giro per casa. Per quanto siano belli da coccolare, quando si tratta di fare le pulizie è bene conoscere le strategie giuste per realizzarle al meglio.

Se non si procede ogni giorno alle pulizie domestiche è facile ritrovarsi in men che non si dica con una quantità di peli in casa non indifferente. Quando si hanno animali domestici è facile che si formino veri e propri ciuffi di pelo vagante in giro per casa e basta aprire le finestre e far circolare un po’ d’aria che possiamo notare come questi inizino a svolazzare ovunque.

Non solo, alcuni animali a pelo lungo o comunque molto fitto possono anche rilasciare quel pelo che facilmente riesce ad attaccarsi ai vestiti, e capace di depositarsi un po’ su tutte le superfici. Spesso anche chi viene a farci visita quando esce da casa nostra si ritrova con i vestiti pieni di pelo dei nostri cuccioli a quattrozampe. Scopriamo allora questo trucco che ci salverà la vita: ecco perché dobbiamo mettere qualche salvietta umidificata in lavatrice.

Quando abbiamo amici pelosi in casa, niente è esente dai peli che rilasciano in giro. Divani, letti, tappeti, mobili, pavimenti. Nulla è escluso. I peli degli animali si attaccano un po’ dappertutto ecco perché la pulizia, quando si hanno animali in casa, diventa determinante.

L’aspirapolvere, in questo caso, diventa una nostra alleata nelle pulizie domestiche quotidiane, e senza di essa sarebbe davvero difficile mantenere un ambiente pulito. Anzi, in commercio ci sono prodotti specializzati per chi ha esigenze di questo tipo e procurarsene uno in questi casi può essere davvero comodo.

Sui tessuti poi i peli dei nostri animali sembrano attaccarsi davvero molto bene, tanto che spesso è difficile toglierli da divani o letti. Anche il lavaggio in lavatrice, spesso non sortisce gli effetti sperati.

Infatti, una volta che li stendiamo notiamo come ancora ci siano molti peli dei nostri animali attaccati sopra. Come fare allora? Esiste un trucchetto facile facile che ci garantisce un’ottima riuscita del bucato. Prova anche ad inserire due palline da tennis.

Consiste nel mettere nel cestello insieme ai panni qualche salvietta umidificata. Vanno bene anche quelle che si utilizzano per detergere i bambini, purché non siano fatte di carta ma di tessuto.

Per capirlo basterà prendere una di queste salviette e tirarla con entrambe le mani. Se non si strappa significa che è di un materiale idoneo. In caso contrario, se mettiamo in lavatrice una salvietta di carta, otterremo l’effetto contrario, cioè oltre ad avere ancora peli e pelucchi sui tessuti, ci ritroveremmo anche con piccole palline di carta sbriciolate e attaccate dappertutto.

Una volta appurato che abbiamo le salviette umidificate giuste, non dovremo far altro che inserirle insieme al resto dei panni in lavatrice. Se il bucato è tanto possiamo metterne anche più di una.

Grazie a questo trucchetto tutti i peli e pelucchi si attaccheranno alle salviette liberando finalmente i nostri vestiti, lenzuola e in generale il bucato dal pelo dei nostro cuccioli.