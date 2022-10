Uomini e Donne, la star più amata si mette a nudo: sta per succedere

La star più amata di Uomini e Donne sorprende i fan con il suo ultimo gesto: è pronta a “mettersi a nudo”, sta per succedere davvero

Uomini e Donne tiene compagnia agli italiani ormai da più di venti anni nella fascia pomeridiana di Canale 5. Durante questo lunghissimo tempo hanno calcato lo studio ragazzi, dame e cavalieri di ogni età, che hanno chi più chi meno, lasciato il loro segno nella storia del programma. Nata inizialmente come un talk show di stampo adolescenziale, la trasmissione ha preso nel 2001 una piega del tutto diversa, diventando il dating show che oggi conosciamo.

Un merito speciale va attribuito sicuramente ad un personaggio ormai iconico che è diventato esso stesso parte integrante del programma. Diciamoci la verità, non ci sarebbe Uomini e Donne senza Tina Cipollari. Approdata nella trasmissione con abiti attillatissimi di paillettes ed avvolta in colorati boa con uno stile che richiamava Marilyn Monroe, è diventata la prima corteggiatrice ufficiale.

A segnarne il successo il suo atteggiamento da vamp ed una spiccata ironia tutta sua, sfociata poi nel corso degli anni, nel ruolo di severa opinionista. A colpi di gavettoni, imitazioni e torte in faccia, la Cipollari è protagonista della bagarre continua con l’acerrima nemica Gemma Galgani, tema portante del dating show. Insomma, difficile immaginare Uomini e Donne senza di lei, ma adesso è pronta a sorprendere i suoi fan con un inaspettato regalo.

“Piume di struzzo”, il primo libro di Tina Cipollari: tutti i dettagli

Una vita sicuramente fuori dal comune, quella della biondissima Tina Cipollari, che da anni ormai entra quotidianamente nelle case degli italiani con un sorriso in viso ed un look sempre perfetto. Probabilmente non tutti gli aspetti più intimi della sua vita, però, sono conosciuti dai telespettatori, che vedono molto del personaggio e poco della persona. Forse è questo il motivo che ha spinto l’esuberante opinionista a scrivere il suo primo libro. “Piume di struzzo”, questo il titolo scelto per l’opera prima e autobiografica del volto di punta di Uomini e Donne.

Un chiaro riferimento alla sua vita da vamp, che però non sarà di certo l’unico aspetto trattato nel libro. “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine“, ha scritto sul suo profilo Instagram Tina, dando qualche dettaglio in più sul contenuto. “C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere“, ha spiegato ai fan.

Il libro, mostrato dalla stessa autrice molto fieramente in uno scatto, porta sulla sua copertina l’immagine di un paio di occhiali da sole a forma di cuore su uno sfondo rosa e giallo. Si tratta di una produzione Mondadori che uscirà in tutte le librerie fisiche e online il prossimo 25 ottobre. Non resta che correre a prenotarlo e perdersi qualche ora nei racconti di un personaggio istrionico e unico come solo Tina Cipollari sa essere.