Week-end d’autunno: ecco l’essenziale che non deve mancare in valigia

Con la miriade di spese a cui far fronte ormai anche partire per un semplice week-end è diventato un vero e proprio lusso. Per chi ha una seconda casa poi non si pone nemmeno il problema di cosa mettere in valigia ma per le altre sì. Vediamo come ottimizzare lo spazio.

Fine settimana di remise en forme in un’esclusiva beauty farm, mini scoperta di una capitale europea, pratica in montagna prima dell’alta stagione o pit stop al mare. Qualsiasi meta si scelga in autunno va fatta una valigia come si deve quindi che sia leggera, con cambi per il giorno e per la sera e tutto il necessario per il beauty.

Scopriamo quali capi e quali accessori sono fondamentali per un trolley alla moda, caldo e chic.

Valigia perfetta per il week-end con queste soluzioni furbe e versatili

Oltre alla biancheria intima non dovrebbero mai mancare ciabattine (le infradito andranno benissimo) e costume da bagno. Fare una sauna, un idromassaggio o prendere il sole sul balcone sono solo alcune delle idee per cui è fondamentale attrezzarsi in questo senso. Inoltre non è dato per scontato che si trovino pantofole in stanza e di girare scalze non è proprio il caso.

Un cambio passe-partout come la camicia bianca oversize che si potrà indossare sotto un pullover come abito o infilata marginalmente nei jeans con finto disordine è d’obbligo. Passano le stagioni ma la classe resta la stessa ecco perché è la chiave per mille occasioni.

Abbiamo visto che i capi in pelle nera sono sempre una scelta vincente ed anche nel caso del week-end funziona esattamente così. Un pantalone in pelle nera si rivelerà coprente di giorno ed ottimo la sera per i club più cool. A questo va abbinato un top o un lupetto.

Per la palestra dell’hotel o per andare a camminare in compagnia, serviranno le scarpe da ginnastica e visto che per il viaggio in parecchie optano per gli stivali (che in valigia si rovinerebbero) ci sarà spazio anche per un pantalone sportivo con felpa coordinata e t-shirt.

Per l’abito da sera come si fa? I casi sono due, o si punta sullo spezzato di gonna che si stropicci poco e maglioncino leggero oppure su un vestito strutturato, magari in tweed, che possa essere usato anche per un cocktail. A questo si potrà accostare lo stivale di cui parlavamo prima o una décolleté perché un paio di tacchi alti per una fashion victim sono la base, anche se la meta fosse un campeggio.

Ora che abbiamo rinfrescato la memoria su cosa mettere nel trolley non resta altro che partire. Più di tutto però conta la compagnia, per quello bisogna affidarsi solo al proprio istinto.

Silvia Zanchi